Российская семья стала "заложницей" коронавируса на границе с Черногорией

Посольство РФ в курсе ситуации и предпринимает меры по её разрешению.

Семья россиян из пяти человек, в том числе двух маленьких детей, застряла между Сербией и Черногорией из-за введённых странами мер против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одну из пострадавших.

По словам женщины, автомобильное путешествие семьи началось 14 марта в ночь, когда о закрытии границ ничего не было известно.

— Мы пересекли границу Сербии 15 марта на погранпереходе Бродарево и подъезжали к КПП Добраково, когда узнали, что граница Черногории закрыта, — отметила пострадавшая.

Семья провела около суток в машине с двумя детьми четырёх и шести лет в нейтральной зоне между двух стран. Сообщается, что у россиян в Черногории есть недвижимость, однако вид на жительство, на основании которого они могли бы пересечь границу, оказался просрочен.

— На нас сейчас совершенно безобразно наорали с топотом и хлопаньем по столу. Дети ничего не ели целый день. Мы вынуждены возвращаться в Сербию, но я не знаю, пустит ли нас обратно Сербия, — сообщила женщина, отметив, что сейчас пограничники предлагают им подписать отказной лист, запрещающий въезд в страну.