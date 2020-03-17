Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 марта 2020, 11:52

РИА "Новости" аннулировало сообщение о принятии в I чтении закона о регулировании цен на лекарства

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Оно было опубликовано в связи с техническим сбоем.

Российское информагентство "Новости" аннулировало сообщение о принятии в первом чтении закона о регулировании кабмином цен на лекарства.

Сообщение "ГД приняла в I чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства", которое вышло на ленты агентства 17 марта 2020 года в 11:25 мск, аннулируется как опубликованное в связи с техническим сбоем, — говорится в сообщении агентства.

Редакция принесла извинения читателям и подписчикам.

BannerImage
Аннa Харитонова
  • Новости
  • Госдума
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar