РИА "Новости" аннулировало сообщение о принятии в I чтении закона о регулировании цен на лекарства

Оно было опубликовано в связи с техническим сбоем.

Российское информагентство "Новости" аннулировало сообщение о принятии в первом чтении закона о регулировании кабмином цен на лекарства.

— Сообщение "ГД приняла в I чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства", которое вышло на ленты агентства 17 марта 2020 года в 11:25 мск, аннулируется как опубликованное в связи с техническим сбоем, — говорится в сообщении агентства.