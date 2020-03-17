РИА "Новости" аннулировало сообщение о принятии в I чтении закона о регулировании цен на лекарства
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Оно было опубликовано в связи с техническим сбоем.
Российское информагентство "Новости" аннулировало сообщение о принятии в первом чтении закона о регулировании кабмином цен на лекарства.
— Сообщение "ГД приняла в I чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства", которое вышло на ленты агентства 17 марта 2020 года в 11:25 мск, аннулируется как опубликованное в связи с техническим сбоем, — говорится в сообщении агентства.
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