В Европе не осталось стран, свободных от коронавируса
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На этом фоне руководство Старого Света закрывает внешние границы для лиц из третьих стран.
Власти Черногории сообщили о первых двух случаях коронавируса в стране. Таким образом, на территории Европы больше не осталось стран, которые были бы свободны от пандемии. Об этом сообщил премьер Черногории Душко Маркович.
— Речь идёт о лицах женского пола, одна 1948 года рождения, вторая — 1973 года, обе они ранее находились в районах, поражённых эпидемией, — заявил глава кабмина.
Отметим, что в стране с 16 марта закрыты все учебные заведения, отменены массовые мероприятия.
Ранее Лайф сообщал, что с целью защиты от коронавируса Евросоюз закрывает на 30 дней свои внешние границы для лиц из третьих стран.