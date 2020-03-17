В Европе не осталось стран, свободных от коронавируса

На этом фоне руководство Старого Света закрывает внешние границы для лиц из третьих стран.

Власти Черногории сообщили о первых двух случаях коронавируса в стране. Таким образом, на территории Европы больше не осталось стран, которые были бы свободны от пандемии. Об этом сообщил премьер Черногории Душко Маркович.

— Речь идёт о лицах женского пола, одна 1948 года рождения, вторая — 1973 года, обе они ранее находились в районах, поражённых эпидемией, — заявил глава кабмина.

Отметим, что в стране с 16 марта закрыты все учебные заведения, отменены массовые мероприятия.