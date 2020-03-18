Папа римский просит Бога остановить пандемию

Франциск призвал всех быть внимательнее к близким.

Папа римский Франциск обращался к Богу с просьбой остановить эпидемию коронавируса. Об этом сообщает La Repubblica.

— Я просил Господа остановить эпидемию: "Господи, останови своей рукой". Я молился об этом, — поделился с газетой папа римский.

Он также напомнил всем о необходимости проявлять больше внимания к близким, а особенно к старикам и детям. Папа римский также обратился со словами благодарности к медикам, которые помогают бороться с коронавирусом.