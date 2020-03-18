Папа римский просит Бога остановить пандемию
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Франциск призвал всех быть внимательнее к близким.
Папа римский Франциск обращался к Богу с просьбой остановить эпидемию коронавируса. Об этом сообщает La Repubblica.
— Я просил Господа остановить эпидемию: "Господи, останови своей рукой". Я молился об этом, — поделился с газетой папа римский.
Он также напомнил всем о необходимости проявлять больше внимания к близким, а особенно к старикам и детям. Папа римский также обратился со словами благодарности к медикам, которые помогают бороться с коронавирусом.
Ранее ВОЗ сообщила, что за прошедшие сутки от коронавируса скончалось 475 человек, а общее число новых случаев превысило 11 тысяч.