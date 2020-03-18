В Черногории из-за коронавируса застряли более 1000 россиян — видео

Туристы рассказали Лайфу, что контактируют с авиакомпанией и МИД РФ.

Видео © LIFE

Более тысячи российских туристов не могут вернуться из Черногории, так как страна закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. Застрявшие россияне рассказали Лайфу о ситуации, в которую попали.

По словам одного из туристов, они находятся на связи с авиакомпаниями и российским МИД.

В аэропорту собираются люди, которые должны были улететь вчера и сегодня. Однако их выгоняют из воздушной гавани, мотивируя тем, что она закрыта. У многих россиян заканчиваются средства, и они не могут позволить себе жильё в отеле на продолжительное время.

В Черногорию российские туристы приехали с различными планами: отдых, бизнес и лечение. Среди оставшихся в государстве есть люди с онкологическими заболеваниями, которые из-за сложившейся ситуации остались без необходимых лекарств, а у одного пациента заболевание обострилось.

Стоит отметить, что Посольство России в Черногории сообщило в "Фейсбуке", что находится в постоянном контакте с властями страны для разрешения ситуации. И уже имеется "принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения российских граждан самолётами российских авиаперевозчиков". Переданы списки людей, у которых на руках билеты для возвращения.