Эпидемия и проклятие чёрного шамана. Как в Сибири вымер целый город Оглавление Жил-был, а потом исчез Ромео и Джульетта местного разлива Проклятие История с советской экспедицией Вымирание города Зашиверска связывают с проклятием, которое наслал на горожан убитый горем шаман после смерти единственной дочери. Он на веки вечные проклял и город, и людей, которые в нём жили. 18717 18717 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, Wikipedia

Но если внезапную смерть жителей историки объясняют моровым поветрием — эпидемией, вдруг захлестнувшей сибирский городок, то смерть советских учёных, которые работали на месте заброшенного поселения в 1969 году, до сих пор объяснить никто не может.

Жил-был, а потом исчез

Найти в долине реки Индигирки "останки" Зашиверска могут только местные — тундра поглотила почти все деревянные постройки, оставив лишь основание старой церкви. С неё-то и началась эта трагическая история.

Городок был основан 11 октября 1639 года, когда казаки атамана Посника Иванова поставили на берегу реки Индигирки сторожевой острог и начали промышлять в округе соболей, ловить рыбу да выменивать у юкагиров серебро.

Со временем острог разросся и превратился в город — в нём по дороге из Якутии на Колыму останавливались казаки и охотники, первопроходцы и купцы. Пополняли запасы, покупали порох, отдыхали с трудной дороги. Бывали в Зашиверске ("шивера" — порог, "за шиверами" — за порогами) первооткрыватели Михаил Стадухин и Семён Дежнёв.

В 1676 году городок обнесли высокой крепостной стеной для защиты от лихих тундровых людей. Внутри располагались дома, склады, магазины, военный гарнизон и приказные избы сборщиков ясака.

Отношения с местным населением у казаков были непростыми. В 1679 году притеснения местных юкагиров боярским сыном Андреем Булыгиным привели к осаде города воинственными юкагирскими племенами. Дошло до того, что горожане написали коллективную челобитную царю с жалобой на бесчинства приказчика.

Внял ли царь-батюшка гласу народа, неизвестно. Зато известно, что городок процветал ещё сто лет, а потом в одночасье вымер.

Ромео и Джульетта местного разлива

План Зашиверска 1798 года. Фото © Wikipedia

В 1700 году в Зашиверске появилась настоящая деревянная церковь. Строили её местные плотники без единого гвоздя из лиственницы. Деньги на строительство выделил обыватель Михаил Хабаров. По легенде в постройке храма во имя Спаса Нерукотворного участие принимали даже якуты. Один из них, Берт-Чёрёгёр, привёз с далёкой горы Чубукулах огромное дерево для креста на шатровом куполе. Якут срубил дерево, сел на него верхом и сказал: "Если бог русских есть на самом деле, то я не умру". После чего спустился на нём с горы через чащу и остался живым и невредимым, а потом принял крещение в этой же самой церкви.

В ней же крестились и другие местные. В конце XVIII века в приходе храма насчитывалось до 2,5 тыс. новокрещёных якутов. Усиление влияния городского священника и привело к противостоянию между ним и местным шаманом.

Имена действующих лиц история не сохранила. Известно, что у священника был сын, а у шамана подрастала единственная дочь-красавица. И пока родители выясняли, у кого из них больше верующих, произошло то, что должно было случиться — сын священника и дочь шамана полюбили друг друга.

От такого поворота событий шаман разозлился ещё больше — он понял, что вскоре дочь уйдёт к русскому парню. Священник был настроен более лояльно — браки с крещёными местными женщинами у русских были в порядке вещей. Дело шло к свадьбе, но тут случилось нечто, что совершенно перевернуло, а затем и оборвало историю Зашиверска.

Проклятие

Рисунок экспедиции Биллингса и Сарычева (1785–1794). Фото © Wikipedia

Раз в год в декабре в Зашиверск на большую ярмарку приезжали купцы из Якутии. Они меняли железную посуду, ткани, табак и сахар на пушнину, бивни мамонта и моржовую кость у промышленников с Чукотки и юкагиров.

Ярмарка 1773 года была прервана странным событием — средь бела дня к городским воротам заиндевевшая от мороза лошадь привезла повозку, в которой сидел насмерть замёрзший купец. Казаки взяли лошадь под уздцы и ввели в город — на ярмарку, где в это время находился приказчик. Надо было решить, что делать с телом покойного и с его имуществом.

Во время осмотра повозки под меховым пологом нашли огромный сундук, покрытый тончайшей резьбой невиданной работы. Но стоило казакам вытащить его из повозки, как рядом словно из ниоткуда объявился старый шаман.

Хоть и не было на нём шаманского наряда и личины, но вид его был страшен. Он ударил в снег посохом так, что казаки отшатнулись, и заявил, что видел, как у дороги на ветвях деревьев уже семь дней сидят "две сестры" — предвестницы смерти и с жалостью глядят на жителей Зашиверска.

— Сундук надо выбросить в прорубь на реке, и тогда духи пожалеют горожан! — заявил шаман.

Такого запугивания жителей Зашиверска ни приказчик, ни священник допустить не могли и отказались выполнить требование шамана. Сундук был вскрыт в приказной избе, и многие из городских чиновников изрядно поживились за счёт богатого мертвеца. Сыну священника досталось настоящее сокровище — соболиная шуба, которую он сразу же подарил своей возлюбленной. Девушка тут же укуталась в тёплый соболиный мех и побежала к подругам похвастаться обновкой. А через десять дней в городе началась эпидемия. Люди покрывались язвами и умирали, испытывая сильнейшие страдания. Среди заболевших оказалась и дочь самого шамана.

Зашиверск в 1820 году. Рисунок Ф. Матюшкина. Фото © Wikipedia

Ни камлание, ни приношение в жертву лучших оленей не помогли шаману спасти дочь — девушка скончалась в мучениях. От горя шаман постарел ещё больше, а когда узнал, что бог русских сохранил жизнь не только священнику, но и его сыну, то потерял самообладание и проклял не только их, но и весь город. Вскоре большинство жителей города покоились на кладбище. А сын священника (не в силах перенести смерть любимой девушки и бедствия, обрушившиеся на город) покончил жизнь самоубийством. Быть может, его мучило чувство вины, а может быть, его подтолкнули к этому злые духи. Так шаман отомстил православному священнику, загубив душу его сына.

С той поры Зашиверск стал чахнуть. Некий путешественник Виноградов, посетивший его через несколько лет, писал, что в городке остались лишь "храм да три юрты, священник с причетником, писарь с пером и станционный смотритель без лошадей".

История с советской экспедицией

Остатки Зашиверска в 1969–1970 годах. Фото © Wikipedia

О заброшенном Зашиверске советские учёные вспомнили в 1960-х годах в связи с уникальной шатровой церковью, которая к тому времени одна осталась стоять как памятник жителям города.

В 1969 году основатель Института истории, филологии и философии СО АН СССР археолог Алексей Окладников организовал и возглавил научную экспедицию в Якутию. Помимо архитекторов, обследовавших зашиверский храм (позже звонница была вывезена в музей Новосибирска), на месте города работали и археологи. Они нашли и осмотрели могилы горожан. Вскрыта была и могила шаманской дочки.

Вскоре по Якутии прошёл слух, что вскрывший захоронение девушки профессор из Москвы Иван Маковецкий и кинооператор Олег Максимов из Новосибирска, снимавший этот момент, заболели и умерли. Так проклятие старого шамана настигло советских учёных. Правда это или нет, к сожалению, а может быть, и к счастью, мы никогда не узнаем.

Скептики, впрочем, не особо в это верили и указывали, что Маковецкий был на самом деле не археологом, а архитектором, а значит, вскрывать захоронение девушки не мог. К тому же он был немолод и умер в возрасте 60 лет.

А оператор Максимов, скорее всего, был к тому времени болен раком и скончался в 1971 году. После фильма о Зашиверске он снял ещё две ленты о Тунгусском метеорите и фильм о Монголии.

Однако рациональное зерно в легенде о шамане всё же есть: разве не мог неизвестный купец умереть в дороге от оспы и нечаянно завезти её в Зашиверск, передав горожанам болезнь с личными вещами? Тогда откуда же шаман узнал о надвигающейся беде? Может быть, он действительно видел сидящих на ветвях "сестёр-бабушек" (так шаманы звали в Якутии духов оспы) или просто сложил дважды два и обо всём догадался?

Внезапную кончину жителей Зашиверска учёные связывают с эпидемией чёрной оспы, которая вплоть до начала XX века бушевала на просторах Сибири, выкашивая и стойбища, и города.

Авторы Майя Новик