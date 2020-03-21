Как разведчик-фронтовик создал советскую мафию и строил блатных Оглавление Герой войны Вор на вора Криминальная революция Смерть Бывший командир отделения разведчиков, награждённый орденами и медалями, оказался главным реформатором советского воровского мира. 244788 244788 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС, © mzk1.ru

В марте 1979 года (по другим версиям — в сентябре 1990 или 1991 года) умер Анатолий Черкасов, проделавший путь от командира отделения разведки, награждённого несколькими орденами и медалями в годы ВОВ, до фактического создателя организованной преступности в СССР. Именно Черкасов стал одним из главных инициаторов и идеологов реформы, навсегда преобразившей криминальный мир Советского Союза.

Герой войны

Во многих источниках сообщается, что Анатолий Черкасов ушёл на фронт уже будучи авторитетным криминальным деятелем и даже вором в законе. Однако это неверная информация. Во-первых, Черкасов родился в 1924 году и к началу войны ему было всего 17 лет. Во-вторых, даже в самые критические периоды войны в армию не призывали осуждённых по тяжким уголовным статьям, рецидивистов и политических. А стать вором в законе, не имея за плечами нескольких сроков, было в те времена просто невозможно.

Теоретически можно допустить, что до войны Черкасов попадал в поле зрения правоохранителей, но это явно был мелкий криминал. Иначе он бы не попал в действующую армию, тем более в гвардейскую часть. Черкасов служил в отделении разведки 8-й гвардейской гаубичной артиллерийской бригады. Призван он был в 1942 году и за три года войны получил несколько ранений, заслужил звание младшего сержанта, две медали "За отвагу" и два ордена Славы — третьей и второй степени.

Черкасов служил в отделении разведки 8-й гвардейской гаубичной артиллерийской бригады. Фото © ИТАР-ТАСС

Именно на фронте проявились те качества, которые позднее сделают его королём криминального мира: бесстрашие, находчивость, организаторские способности. Почти три года командования отделением разведки (смертность в подобных подразделениях зашкаливала) были суровой школой.

Однако после войны героический разведчик-фронтовик к мирной жизни уже не приспособился и попал в лагеря за грабёж. Там в это время уже разворачивалась кровавая война, изменившая облик тюрем.

Вор на вора

Эти события, длившиеся несколько лет, вошли в историю как "сучья война". Предпосылками для её возникновения стали два фактора, очень сильно повлиявшие на послевоенные тюрьмы: принятие в 1947 году указа об уголовной ответственности за хищение имущества и массовый приток в лагеря фронтовиков.

До войны самой влиятельной силой в лагерях были воры в законе, или "законники", — профессиональные преступники, придерживавшиеся весьма строгого кодекса поведения, так называемого воровского закона. Согласно этому закону, вор навсегда вычёркивал себя из общества. Ему не разрешалось ни заводить семью, ни работать, ни каким-либо образом сотрудничать с представителями государства. Даже служить в армии. Кроме того, воры должны были постоянно жить в тюрьме. Если вор несколько лет находился на свободе, у соратников по воровскому миру появлялись вопросы.

Однако в довоенных условиях жить подобным образом было несоизмеримо легче. Наказания за кражи в то время были невелики. "Законники" вполне могли сносно жить в тюрьме в соответствии с этими законами, тем более что сроки их обычно не превышали трёх лет.

Однако в 1947 году на волне роста преступности был принят указ, очень сильно ужесточивший наказания за бытовую преступность. Этот шаг породил настоящий раскол в воровском мире. Теперь речь шла уже не о том, чтобы гордо не работать год-другой, а об элементарном выживании в тюрьме. Даже простая кража государственного имущества каралась сроком от семи до десяти лет, а кража в составе преступной группы — от 10 до 25 лет.

Будучи сплочённой группой, имевшей к тому же фронтовой опыт и не привыкшей бояться, фронтовики громко заявили о себе, поставив под сомнение власть воров. Фото © ТАСС / Виталий Иванов

Часть "законников" выступила за реформу бандитского кодекса чести. Поскольку теперь сидеть предстояло долго, они предлагали захватить все самые хлебные и выгодные лагерные должности, что стало бы залогом выживания и относительно безбедного существования. Однако наиболее консервативная часть воров выступила против этого, сославшись на то, что это будет сотрудничеством с администрацией и, соответственно, предательством воровских идеалов.

В этот момент и заявила о себе новая сила, прежде невиданная в криминальном мире, — фронтовики. За годы войны через Советскую армию прошло около 30 миллионов человек. При таких масштабах было неизбежно появление в местах заключения тысяч людей с боевым опытом.

Будучи сплочённой группой, имевшей к тому же фронтовой опыт и не привыкшей бояться, фронтовики громко заявили о себе, поставив под сомнение власть воров. Они умели за себя постоять и не собирались подчиняться каким-то бродягам. Это быстро заметило лагерное начальство, которое решило поддержать фронтовиков в наметившемся конфликте.

Для администрации фронтовики были намного предпочтительнее. Они были куда более управляемы, многие и сами ещё недавно носили погоны и имели награды. Тогда как воры были особой кастой, ставившей себя вне общества. Руками фронтовиков администрация решила раз и навсегда избавиться от воров. Так началась кровавая война, длившаяся несколько лет и завершившаяся серьёзными изменениями в криминальном мире.

Пользуясь численным превосходством и поддержкой администрации, фронтовики начали ломать прежние традиции. Воров заставляли прилюдно отрекаться от закона, в противном случае их жестоко избивали или даже убивали. Отрёкшийся вор терял свой прежний авторитет у других "законников", а власть в лагере переходила к фронтовикам.

Лидером фронтовиков в то время был Василий Пивоваров (по некоторым данным, бывший разведчик), который в середине 50-х был убит ворами в отместку за убийство ряда "законников".

Анатолий Черкасов поначалу выступал на стороне "законников", из-за чего ему даже приходилось скрывать от соратников боевые награды и сам факт службы в армии. Однако с началом криминальной войны Черкасов перешёл на сторону фронтовиков и со временем выдвинулся в число их лидеров. В отличие от Пивоварова, который предпочитал ломать противников силой или убивать, Черкасов чаще действовал словом.

Он понимал, что немало "законников" уже готово к переменам и он сможет переманить их на свою сторону, найдя правильные слова.

Лидером новой криминальной революции стал освободившийся разведчик-фронтовик Анатолий Черкасов, к тому моменту известный в криминальном мире как Толик Черкас. Фото © Gettyimages

В середине 50-х война пошла на спад. Количество жертв с обеих сторон было велико, но победа осталась за фронтовиками, которых уцелевшие "законники" признали в качестве равных себе, хотя отношения между ними всё равно оставались враждебными. С началом либерализации законодательства и сокращения количества лагерей осуждённые по уголовным статьям стали выходить на свободу. Однако победа фронтовиков обернулась весьма значительными последствиями и изменила лицо криминального мира. Лидером новой криминальной революции стал освободившийся разведчик-фронтовик Анатолий Черкасов, к тому моменту известный в криминальном мире как Толик Черкас.

Криминальная революция

В довоенные времена жизнь воров в законе больше напоминала добровольную аскезу, настолько много ограничений им полагалось. Они не могли работать, заводить семью и вообще иметь какие-либо постоянные отношения. Им запрещалось долго находиться на свободе, каким-либо образом сотрудничать или получать помощь от милиции и представителей государства. Криминальные авторитеты новой формации уже не желали подобных ограничений для себя. Тем более что в конце хрущёвской эпохи государство вновь начало активно бороться с ворами.

Выразителем чаяний преступников новой формации стал Черкасов, который на одной из сходок сумел совершить настоящую революцию. Он добился того, что большая часть "неудобных" ограничений была отменена.

Теперь воры не обязаны были постоянно находиться за решёткой, им даже рекомендовалось всеми силами этого избегать. Вплоть до того что они публично могли отрицать, что являются ворами (что было немыслимо для прежних "законников"), чтобы не попасть в тюрьму. Контроль за тюрьмами они теперь вели не лично, а через доверенных людей. Все криминальные источники заработка также курировались другими лицами. Поскольку в советском законодательстве не существовало специальных статей по организованной преступности, посадить вора в законе стало очень трудно. В отличие от предшественников, они больше не совершали преступления лично, став своеобразным аналогом мафиозных донов.

Кроме того, теперь было разрешено платить милиции или иным должностным лицам, если это поможет избежать тюремного срока.

Было разрешено платить милиции или иным должностным лицам, если это поможет избежать тюремного срока. Фото © ИТАР-ТАСС

Также Черкасовым был предложен новый способ заработка — обкладывание данью цеховиков и подобных граждан, имевших нелегальные доходы. Они точно не побегут в милицию жаловаться, а воры получат постоянную денежную подпитку.

Фактически пролоббированные Черкасовым нововведения привели к появлению в СССР организованной преступности. В былые времена она существовала в виде банд налётчиков или контрабандистов, но это были именно мелкие банды или шайки, а не влиятельные криминальные сообщества, контролирующие целые сферы.

Прежние воры в законе были ворами в прямом смысле этого слова, они всю жизнь сидели в тюрьме и от других заключённых отличались лишь особым авторитетом. Новые были уже настоящими лидерами криминального мира и руководителями целых теневых империй.

Сам Черкасов к концу 70-х считался одним из криминальных лидеров СССР. Ходили слухи, что накануне московской Олимпиады 1980 года к нему по линии КГБ обращались за помощью, чтобы он запретил уличным карманникам обворовывать гостей столицы из зарубежных стран. Однако каких-либо убедительных доказательств эта легенда не имеет.

Смерть

В ряде источников сообщается, что Черкасов скончался в 1979 году. Однако это, вероятнее всего, ошибочная информация. Поскольку известно, что в 1982 году он был осуждён за распространение порнографии (в те годы государство начало новый этап борьбы с криминальными лидерами). А в 1985 году, как и прочие ветераны, был награждён орденом Отечественной войны.

Более вероятно, что он умер в сентябре 1990 или 1991 года. Путаница с датами смерти вызвана тем, что до сих пор так и не удалось отыскать захоронение Черкасова. По одной версии, он похоронен в Москве, по другой — в Ростове-на-Дону. Есть даже версия, что он скончался в 1996 году. Однако в криминальном переделе собственности, начавшемся после распада СССР, он замечен не был. Вероятнее всего, один из отцов-основателей советской организованной преступности всё же не дожил до эпохи криминальных возможностей.

Авторы Евгений Антонюк