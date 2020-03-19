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Регион
Опубликовано 19 марта 2020, 14:59
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Кабмин сможет замораживать цены на лекарства в случае эпидемии

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Это исключит завышение цен со стороны перекупщиков.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который предоставит правительству право фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия в случае эпидемий.

Документ предполагает, что кабмин сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учётом налога на добавленную стоимость.

Этим правом власти смогут воспользоваться в случае эпидемий, ЧС или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

Напомним, на фоне ситуации с коронавирусом Правительство России начнёт с 20 марта вести мониторинг цен на продукты и лекарства во всех регионах страны. Под контроль попадут продукты питания, детские товары, лекарства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты.

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Александра Вишнякова
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