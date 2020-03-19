Кабмин сможет замораживать цены на лекарства в случае эпидемии

Это исключит завышение цен со стороны перекупщиков.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который предоставит правительству право фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия в случае эпидемий.

Документ предполагает, что кабмин сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учётом налога на добавленную стоимость.

Этим правом власти смогут воспользоваться в случае эпидемий, ЧС или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.