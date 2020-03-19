Сегодня российские учёные расшифровали полный геном CoViD-2019, однако работа над вакциной началась ещё до этого.

Разработка прототипа вакцины от нового коронавируса может занять до полугода. Об этом сообщил журналистам и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

— У нас есть три идеи, которые, возможно, дальше будут воплощаться в жизнь. Пока мы должны сделать прототип, это вопросы четырёх-пяти-шести месяцев в зависимости от ситуации, — пояснил он.

По словам Лиознова, тот факт, что российские учёные расшифровали полный геном коронавируса, позволит определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, спрогнозировать его изменение и эволюцию. Однако разработка прототипов вакцины велась и до этого.

— Мы понимаем, как нужно делать вакцину, у нас в стране несколько исследовательских групп предложили свои решения по её разработке, — отметил доктор медицинских наук. — В дальнейшем это (расшифровка генома. — Прим. ред.) может влиять на выбор специфических каик-то вещей, связанных с вакционными препаратами и противовирусной терапией.