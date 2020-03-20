В Госдуме предложили заморозить цены на товары "кризисной корзины"

Дефицита этих товаров в стране нет, однако ретейлеры играют на чувствах населения и завышают цены.

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал остановить рост цен на товары "кризисной корзины" в стране.

Он направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову с соответствующим предложением, сообщает РИА "Новости".

По словам парламентария, угроза распространения коронавирусной инфекции привела к росту цен на лекарства, некоторые медицинские товары и продукты "кризисной корзины": гречку, рис, макароны, соль, сахар, спички и так далее. Жители регионов шлют жалобы в управляющий орган, призывая разобраться с этой ситуацией, отмечает депутат.

— Разорвать этот замкнутый круг можно только немедленной остановкой роста стоимости "кризисной корзины", — пишет Чернышов.

При этом, по словам депутата, дефицита этих товаров в стране нет, но ретейлеры поднимают цены на продукты, пользуясь беспокойством населения.

Депутат привёл в пример гречневую крупу. По его словам, стоимость гречки в Москве выросла до 250 рублей, что делает её дорогой для жителей столицы и неподъёмной для населения большинства регионов.