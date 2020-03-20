Бьянка записала новый трек про коронавирус, после которого даже оставшиеся фанаты от неё отвернулись

Мы танцевали с тобой румбу,

Танцевали так легко.

Но потом ты вдруг покашлял

Прямо в моё лицо.

Мамма миа пандемия,

За границу выехать не могу.

Я влюбилась как в первый раз,

Но у него коронавирус.