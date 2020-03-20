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Регион
Опубликовано 20 марта 2020, 14:32
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Бьянка записала новый трек про коронавирус, после которого даже оставшиеся фанаты от неё отвернулись

В то время как весь мир бросил силы на борьбу с пандемией, некоторые считают её поводом заявить о себе.

34-летняя артистка решила напомнить о себе, выложив трек, посвящённый самой актуальной сейчас теме — коронавирусу. Однако, если для многих он представляет серьёзную угрозу, певица сочла его объектом для шуток. Девушка записала трек "Пандемия", где поёт, что влюбилась в заразившегося парня.

Мы танцевали с тобой румбу,
Танцевали так легко.
Но потом ты вдруг покашлял
Прямо в моё лицо.

Мамма миа пандемия,
За границу выехать не могу.
Я влюбилась как в первый раз,
Но у него коронавирус.

Цитата из песни "Пандемия"

Скриншот © Instagram / biankarnb

Скриншот © Instagram / biankarnb

В ироничной манере артистка продолжила рассказывать, что из-за вируса у неё нет концертов, а новый избранник из-за пандемии не может дать ей денег: "Ещё говорил, что дашь мне бабос, но из-за короны — полный ***". При этом обложку к треку R&B-певицы украшает провокационная фотография, на которой девушки в боди позируют в откровенных позах.

Фото © Instagram / biankarnb

Фото © Instagram / biankarnb

У многих пользователей подобное творчество вызвало недоумение. Артистку обвинили в хайпе на страхе и смертях и назвали её эксперимент совершенно неуместным в разгар пандемии.

Надеюсь, ты не собралась хайпануть на смертях от коронавируса и страхе людей

furfriday

Ээ, вы считаете, это уместно в нынешней ситуации?

moscowchanges

Кошмар! Это что за "порнография"?

misssofia17.09

Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) — R&B-певица родом из Минска, которая получила славу "русской Бейонсе". Артистка профессионально играет на фортепиано и виолончели, любит эпатаж и демонстрацию обнажённой натуры. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

Блогерша, облизавшая унитаз, заявила, что люди за 50 заслуживают смерти от коронавируса
Блогерша, облизавшая унитаз, заявила, что люди за 50 заслуживают смерти от коронавируса
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Фото © Instagram / biankarnb

Алина Гостева
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