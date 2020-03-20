Бьянка записала новый трек про коронавирус, после которого даже оставшиеся фанаты от неё отвернулись
В то время как весь мир бросил силы на борьбу с пандемией, некоторые считают её поводом заявить о себе.
34-летняя артистка решила напомнить о себе, выложив трек, посвящённый самой актуальной сейчас теме — коронавирусу. Однако, если для многих он представляет серьёзную угрозу, певица сочла его объектом для шуток. Девушка записала трек "Пандемия", где поёт, что влюбилась в заразившегося парня.
Мы танцевали с тобой румбу,
Танцевали так легко.
Но потом ты вдруг покашлял
Прямо в моё лицо.
Мамма миа пандемия,
За границу выехать не могу.
Я влюбилась как в первый раз,
Но у него коронавирус.
Скриншот © Instagram / biankarnb
В ироничной манере артистка продолжила рассказывать, что из-за вируса у неё нет концертов, а новый избранник из-за пандемии не может дать ей денег: "Ещё говорил, что дашь мне бабос, но из-за короны — полный ***". При этом обложку к треку R&B-певицы украшает провокационная фотография, на которой девушки в боди позируют в откровенных позах.
У многих пользователей подобное творчество вызвало недоумение. Артистку обвинили в хайпе на страхе и смертях и назвали её эксперимент совершенно неуместным в разгар пандемии.
Надеюсь, ты не собралась хайпануть на смертях от коронавируса и страхе людей
Ээ, вы считаете, это уместно в нынешней ситуации?
Кошмар! Это что за "порнография"?
Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) — R&B-певица родом из Минска, которая получила славу "русской Бейонсе". Артистка профессионально играет на фортепиано и виолончели, любит эпатаж и демонстрацию обнажённой натуры. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.