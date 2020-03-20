Команда "фас на Терешкову". Как оппозиционеры отрабатывают деньги Ходорковского
Журналист Михаил Шахназаров — о заказе, который получили либеральные медиа, чтобы устроить травлю Валентины Терешковой.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Низость может быть запредельной, она может быть отвратительной, а бывает низость космических масштабов. Я о травле, организованной в адрес первой женщины-космонавта планеты Земля. Когда злобные нападки на Терешкову только начались, я опубликовал в "Твиттере" небольшой текст, целью которого было пристыдить тех, кто отпускал в её адрес такие оскорбления, что становилось стыдно за их авторов. Написал, дескать, негоже так относиться к заслуженной и пожилой женщине. В комментарии тут же хлынули селевые потоки грязи, и, как оказалось, возраст женщины для негодяев значения не имеет. В те дни я и думать не мог, что не успела Терешкова сойти с трибуны, как тут же появился заказ на её уничижение в социальных сетях и изданиях, причисляющих себя к оппозиционным. За дело взялись хорошо известные товарищи из псевдооппозиционной зоны. Это вечный страдалец по реваншу господин Ходорковский, бизнесмен-экстремал Навальный и папа и сын Гудковы, которым пора выступать в роли стендаперов. Тексты последних настолько абсурдны, что ничего, кроме смеха, вызвать не могут. Но ситуацию с Терешковой смешной никак не назовёшь.
Эта хорошо спланированная атака в очередной раз показала, что вышеперечисленные товарищи готовы "мочить" по указке и женщин, и детей. Про детей не пафос, потому как больных малышей, коим требуется помощь, часто используют для своих спекуляций, а не для оказания им реальной помощи. Но куда твиттерянам Гудковым, Навальному и Ходорковскому без поддержки со стороны оппозиционных СМИ? Тем более что у этих СМИ такой спонсор, как американское агентство по глобальным медиа (англ. U.S. Agency for Global Media)?
Мощные залпы раздались синхронно с твитами вечных инсургентов. И тут всё знакомые лица. Вернее, сайты и порталы. Отличился и слезоточивый "Мемориал", и недавно втоптанная в морской песок "Медуза", позволившая сказать правду о "Сети", и 7х7. А журналисты "Дождя" и "Новой газеты" буквально сочились желчью, получив указание вдоволь поглумиться и над Терешковой, и над поправками. Господа, вы бы себя поправили. Я имею в виду здоровье. Ладно совесть и воспитание, о которых вы, возможно, когда-нибудь и слышали. Здесь всё безнадёжно. Но мозги ведь можно разгрузить. Во-первых, вы явно перенапряглись. 14 негативных публикаций о Терешковой из 26 были отгружены в Интернет именно вами. Во-вторых, ваши паникёрские настроения наверняка зашкаливают в эти коронавирусные и тревожные будни. Так вы подлечитесь на удалёнке. Только не народными средствами. А не то совсем беда...