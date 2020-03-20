Ватикан пообещал индульгенции заразившимся коронавирусом и тем, кто за них молится
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Святой престол благословил верующих и освободил их от наказания за отпущенные грехи.
Апостольская пенитенциария Святого престола издала декрет о предоставлении индульгенций для верующих, пострадавших от эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ватиканской пресс-службы. В документе отмечается, что сегодня "невидимая и коварная болезнь" угрожает всему человечеству, а в обществе нарастают "тревожные страхи", порождая страдания физические и моральные.
Чтобы помочь верующим пережить тёмные времена, им предоставят индульгенции, то есть освобождение от наказания за отпущенные грехи.
— Дар специальных индульгенций предоставляется верующим, страдающим от заражения CoViD-19, который обычно называется коронавирусом, а также медицинским работникам, членам их семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботится о них, — говорится в декрете.
Напомним, ещё в феврале папа римский Франциск на протяжении трёх дней подряд отменял официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания. Понтифику даже пришлось сдать анализы на коронавирус, которые, к счастью, показали отрицательный результат.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря в Китае, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч. В России заболело 253 человека.