Ватикан пообещал индульгенции заразившимся коронавирусом и тем, кто за них молится

Святой престол благословил верующих и освободил их от наказания за отпущенные грехи.

Апостольская пенитенциария Святого престола издала декрет о предоставлении индульгенций для верующих, пострадавших от эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ватиканской пресс-службы. В документе отмечается, что сегодня "невидимая и коварная болезнь" угрожает всему человечеству, а в обществе нарастают "тревожные страхи", порождая страдания физические и моральные.

Чтобы помочь верующим пережить тёмные времена, им предоставят индульгенции, то есть освобождение от наказания за отпущенные грехи.

— Дар специальных индульгенций предоставляется верующим, страдающим от заражения CoViD-19, который обычно называется коронавирусом, а также медицинским работникам, членам их семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботится о них, — говорится в декрете.

Напомним, ещё в феврале папа римский Франциск на протяжении трёх дней подряд отменял официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания. Понтифику даже пришлось сдать анализы на коронавирус, которые, к счастью, показали отрицательный результат.