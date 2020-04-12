Любимая эротика Сталина и топлес в советском кино

Вопреки мнению, что "секса в СССР не было", первая обнажёнка появилась уже при Сталине. В этом году исполняется ровно 90 лет со дня выхода фильма Довженко "Земля", где была показана первая откровенная сцена. В каждое из последующих десятилетий в прокат выходило несколько фильмов с пикантными сценами.

Любимая эротическая сцена Сталина

Кадр из фильма "Земля"

Фильм "Земля", снятый в 1930 году, считается одним из эталонов советского немого кино. Простой, но драматичный сюжет о том, как агитаторы-революционеры призывают жителей маленького украинского села вступить в колхоз, режиссёр Довженко превратил в произведение, воспевающее жизнь.

Помимо красоты природы, цветущих яблонь и колосящихся полей в "Земле" впервые в советском кино подробно показали обнажённую женскую натуру. В одной из сцен героиня актрисы Елены Максимовой, узнав о гибели мужа, в истерике мечется по избе в костюме Евы. За время, пока длится сцена, зритель успевает рассмотреть актрису со всех ракурсов.

Изначально эту роль должна была играть простая деревенская девушка Мария Мацюня, но родители ей настрого запретили. И хотя фильм был раскритикован цензурой за "натурализм" и "язычество", работу актрисы высоко оценил Сталин.

Отметив убедительность игры актрисы, порекомендовал почаще снимать её в кино. Однако фильм всё равно был запрещён до 1960 года. Жаль, что советскому зрителю Елена Максимова запомнилась скорее по ролям старушек.

Обнажёнка на фоне Гражданской войны

Кадр из фильма "Сорок первый"

Работа Григория Чухрая "Сорок первый" 1956 года совсем не про войну, как может показаться из названия. Действие происходит в Гражданскую. На некий остров после кораблекрушения выбросило идейную большевичку Марютку и белогвардейца Вадима. Вчерашние враги вынуждены выживать в условиях дикой природы. В одной из сцен Изольда Извицкая, сыгравшая Марютку, и Олег Стриженов, выступивший в роли поручика, раздеваются возле костра, чтобы высушить промокшую до нитки одежду.

Трагическая развязка заставила рыдать миллионы зрителей, надеявшихся на хеппи-энд. Фильм получил в Каннах приз "За оригинальный сценарий, гуманизм и романтику". Он был лидером проката в СССР, Франции и Польской Народной Республике. Изольда Извицкая, настоящий секс-символ своего времени, воплотила женственные образы ещё в нескольких фильмах.

Как жена Тарковского соблазняла Андрея Рублёва

Кадр из фильма "Андрей Рублёв"

Фильм Андрея Тарковского 1966 года "Андрей Рублёв" состоит из восьми новелл, которые красочно описывают жизнь в XV веке. В новелле "Праздник" юноши и девушки празднуют ночь Ивана Купалы.

Люди купаются голыми в реке. Главный герой пытается воспрепятствовать оргии, а обнажённая белокурая красотка пытается его совратить. Девушку сыграла супруга режиссёра Ирина Тарковская. Интересно, что сегодня "Андрей Рублёв" считается образцом православного творчества, хотя даже сам режиссёр отмечал, что больше вдохновлялся "языческим духом" картин Довженко, а не житиями святых.

Стриптиз на грани порно

Кадр из фильма "Табор уходит в небо" / "Кинопоиск"

Мелодрама Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо", снятая по мотивам рассказов Горького, стала одним из лидеров проката 1976 года. Это история любви конокрада Лойко и красотки Рады.

Стремясь показать колорит романтизированной жизни цыган, режиссёр насытил фильм сценами песен и танцев. В одной из них героиня Светланы Томы сначала прыгает в воду в одежде, под предлогом того, что надо высушиться, затем раздевается по пояс — с намёком, что можно продолжить и дальше. Самое интересное остаётся за кадром, но у зрителя была возможность в течение нескольких минут разглядывать бюст актрисы. Старания Светланы Томы не остались незамеченными: она признана лучшей актрисой 1976 года по мнению читателей журнала "Экран".

Секс по-голливудски

Кадр из фильма "Подранки"

Режиссёр Александра Митта в конце 70-х поставил перед собой задачу снять по-настоящему голливудский фильм-катастрофу, в котором бы всё было по высшему уровню: и взрыв самолёта, и постельная сцена. Так получился "Экипаж". После секса главных героев на фоне аквариума и рыбок актёра Леонида Филатова записали в секс-символы советского кинематографа. В Александру Яковлеву влюбилась вся мужская часть аудитории, а фильм стал самым кассовым в 1979 году.

Топлес по-советски и несовершеннолетний вуайерист

Картина режиссёра Николая Губенко (он же последний министр культуры СССР) "Подранки" 1977 года автобиографична, она рассказывает о судьбе сирот в послевоенной Одессе. Отца режиссёра убили на фронте, а мать повесили нацистские оккупанты, так что он вложил всю свою боль в этот фильм.

И всё равно "Подранки" получились на редкость жизнеутверждающими, здесь можно увидеть много живых, нешаблонных характеров. Один из них — мальчик Алёша, строптивый и одновременно трогательный, не желающий вписываться в распорядок детского дома и постоянно конфликтующий с воспиталем. Только учительница биологии Алла Константиновна ему всячески помогает и поддерживает его.

В фильме есть одна сцена, которая, возможно, даже сегодня не попала бы на экран. В ней Алёша читает книжку, потом отвлекается и смотрит в окно. Сначала он видит голубя, затем — Аллу Константиновну. Она раздевается, думая, что её никто не видит, и загорает топлес. Обнажённая, с распущенными волосами, она напоминает секретаршу из какого-нибудь фильма Тинто Брасса.

Учительницу сыграла жена режиссёра Жанна Болотова. Фильм участвовал в основной программе Каннского фестиваля 1977 года. Жанна сыграла ещё во множестве фильмов, в частности, выступила в роли преподавателя в "Жмурках" Алексея Балабанова.

Сексуальная волчица

Кадр из фильма "Экипаж"

В период поздней перестройки эротические сцены снимали уже на грани порнографии. Образцом одной из таких картин является работа Хусейна Эркенова "Сто дней до приказа" 1990 года. Фильм представляет собой набор эпизодов, натуралистично показывающих неуставные отношения в армии.

В центре внимания — женщина-капитан, выступающая в образе одновременно зловещей и манящей роковой красотки, облачённой в нацистскую портупею, надетую на голое тело, и сапоги.

Она так и обозначена — как "волчица СА". Девица врывается в сны солдат, изнурённых тяготами срочной службы, купается в бассейне, как какая-нибудь героиня американского фильма категории B, эксплуатирующего секс и насилие.

Её сыграла Елена Кондулайнен, которую тут же назвали секс-звездой. Она пробовала себя в шоу-бизнесе и политике, записав несколько песен и основав партию "Свободная любовь". Снялась в ряде фильмов и сериалов, из которых наиболее известны "Даун-хаус" (вольная интерпретация Достоевского) и "Интерны". Также примечательна роль Моники Левински в сериале "Кышкин дом".

По мнению кинокритика Сергея Кудрявцева, тема эротики в советском кино неисчерпаема. Только специалист предпочитает называть такие сцены "проникнутыми эротическим духом".

— К таким фильмам относятся "Сердца четырёх" 1941 года, хоть там и нет явного обнажения, "Поезд идёт на Восток" 1948 года, "Половодье" 1962 года, который удивительно как прошёл цензуру, — отмечает кинокритик.

Кадр из фильма "Подранки"