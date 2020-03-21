Google выпустил дудл, посвящённый Леониду Утёсову

Легендарный певец родился 22 марта 1895 года в Одессе.

В субботу, 21 марта, Google разместил на главной странице своего поисковика дудл, посвящённый певцу Леониду Утёсову, в честь 125-летия со дня его рождения.

Фото © Google

На логотипе Утёсов изображён в смеющемся виде в качестве дирижёра джазового оркестра. Автор надеется, что эта работа будет отсылать к творческим достижениям артиста, сообщили в пресс-службе компании. При создании дудла художник вдохновлялся джазовыми плакатами XX века.

Леонид Утёсов, чьё настоящее имя Лазарь Вайсбейн, родился в 1895 году в Одессе. Он внёс огромный вклад в развитие джазовой музыки в СССР, а в 1928 году создал свой оркестр, который дал более 500 концертов во время Великой Отечественной войны и побывал почти на всех фронтах.

Успех к Утёсову пришёл после выхода картины "Весёлые ребята" в 1934 году, где он исполнял одну из главных ролей. Лента была награждена специальным призом Венецианского кинофестиваля. Умер артист 9 марта 1982 года. Его могила находится на Новодевичьем кладбище в Москве. Утёсов одним из первых эстрадных певцов получил звание народного артиста СССР (1965 год).