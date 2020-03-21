"Многое делаете для защиты суверенитета". Володин поздравил Лаврова с 70-летием
Министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель ГД Вячеслав Володин. Фото © Kremlin
Глава нижней палаты парламента выразил уважение знаниям, опыту и профессионализму министра иностранных дел.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с 70-летием и пожелал ему "здоровья, счастья и всего самого доброго".
— Вы многое делаете для защиты суверенитета и национальных интересов России. Депутаты ГД высоко ценят Вашу работу. Ваши знания, опыт, профессионализм заслуживают уважения, — приводятся его слова на сайте нижней палаты.
Сергей Лавров уже 16 лет возглавляет Министерство иностранных дел России. До этого он с 1994 по 2004 год был постпредом России при ООН. Лавров неоднократно рассказывал о своей работе. К примеру, министр объяснял, почему не носит на важные переговоры гаджеты, а также признавался, что за время работы главой МИД ему никогда не было страшно.