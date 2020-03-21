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Опубликовано 21 марта 2020, 10:47

"Многое делаете для защиты суверенитета". Володин поздравил Лаврова с 70-летием

Министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель ГД Вячеслав Володин. Фото © Kremlin

Министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель ГД Вячеслав Володин. Фото © Kremlin

Глава нижней палаты парламента выразил уважение знаниям, опыту и профессионализму министра иностранных дел.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с 70-летием и пожелал ему "здоровья, счастья и всего самого доброго".

Вы многое делаете для защиты суверенитета и национальных интересов России. Депутаты ГД высоко ценят Вашу работу. Ваши знания, опыт, профессионализм заслуживают уважения, — приводятся его слова на сайте нижней палаты.

Сергей Лавров уже 16 лет возглавляет Министерство иностранных дел России. До этого он с 1994 по 2004 год был постпредом России при ООН. Лавров неоднократно рассказывал о своей работе. К примеру, министр объяснял, почему не носит на важные переговоры гаджеты, а также признавался, что за время работы главой МИД ему никогда не было страшно.

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Алёна Темирчиева
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