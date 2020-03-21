В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

С такой инициативой выступил руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Для поддержания платёжеспособного спроса на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть необходимо провести внеочередную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. Как сообщает "Российская газета", с такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Парламентарий уточнил, что в случае принятия его предложения все запланированные на этот год увеличения зарплат бюджетникам всё равно должны состояться. По мнению лидера фракции "Справедливая Россия", подобная инициатива не окажет критическую нагрузку на бюджет страны.

— Не секрет, что дешёвый рубль облегчает государству выполнение его обязательств... Чем скорее мы начнём эту работу, тем лучше, — заявил Миронов.

По мнению парламентария, из-за нестабильности мировой экономики на фоне коронавируса и слабой цены на нефть подорожать могут не только импортные товары, но и часть отечественной продукции, производящейся из иностранных комплектующих. А вот размер возможной индексации депутат пока не назвал, добавив, что этот вопрос надо обсуждать с коллегами по Госдуме, Советом Федерации и правительством.