Трамп написал письмо Ким Чен Ыну и призвал вместе бороться с коронавирусом

Американский лидер заявил, что ценит отношения со своим северокорейским коллегой и надеется на продолжение тесного сотрудничества.

Президент США Дональд Трамп написал письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, в котором призвал сотрудничать в борьбе с пандемией коронавируса, передаёт ЦТАК.

— В письме он также объяснил свой план по продвижению отношений между двумя странами и выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьёзной угрозы эпидемии, — отмечается в сообщении.

По словам агентства, Трамп сказал, что ценит отношения с Ким Чен Ыном и надеется продолжить с ним тесное сотрудничество. Сообщается, что глава Белого дома также "был рад услышать, что председатель получил его поздравление с днём рождения", в котором Трамп пожелал лидеру и народу КНДР благополучия. Северная Корея расценивает это письмо как пример особых и крепких личных отношений.