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Регион
Опубликовано 21 марта 2020, 20:48

Трамп написал письмо Ким Чен Ыну и призвал вместе бороться с коронавирусом

Американский лидер заявил, что ценит отношения со своим северокорейским коллегой и надеется на продолжение тесного сотрудничества.

Президент США Дональд Трамп написал письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, в котором призвал сотрудничать в борьбе с пандемией коронавируса, передаёт ЦТАК.

В письме он также объяснил свой план по продвижению отношений между двумя странами и выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьёзной угрозы эпидемии, — отмечается в сообщении.

По словам агентства, Трамп сказал, что ценит отношения с Ким Чен Ыном и надеется продолжить с ним тесное сотрудничество. Сообщается, что глава Белого дома также "был рад услышать, что председатель получил его поздравление с днём рождения", в котором Трамп пожелал лидеру и народу КНДР благополучия. Северная Корея расценивает это письмо как пример особых и крепких личных отношений.

Ранее Трамп отказался от встречи с лидерами G7 из-за коронавируса, переговоры глав "Большой семёрки" пройдут в формате видеоконференции.

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Дарья Хомякова
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