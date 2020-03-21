Трамп написал письмо Ким Чен Ыну и призвал вместе бороться с коронавирусом
Американский лидер заявил, что ценит отношения со своим северокорейским коллегой и надеется на продолжение тесного сотрудничества.
Президент США Дональд Трамп написал письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, в котором призвал сотрудничать в борьбе с пандемией коронавируса, передаёт ЦТАК.
— В письме он также объяснил свой план по продвижению отношений между двумя странами и выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьёзной угрозы эпидемии, — отмечается в сообщении.
По словам агентства, Трамп сказал, что ценит отношения с Ким Чен Ыном и надеется продолжить с ним тесное сотрудничество. Сообщается, что глава Белого дома также "был рад услышать, что председатель получил его поздравление с днём рождения", в котором Трамп пожелал лидеру и народу КНДР благополучия. Северная Корея расценивает это письмо как пример особых и крепких личных отношений.
Ранее Трамп отказался от встречи с лидерами G7 из-за коронавируса, переговоры глав "Большой семёрки" пройдут в формате видеоконференции.