"Сегодня все играют за одну команду". Форвард "Баварии" пожертвовал €1 млн пострадавшим от коронавируса
Роберт Левандовский с женой. Фото © Instagram / _rl9
Ранее его одноклубники Йозуа Киммих и Леон Горецка отдали такую же сумму на борьбу с пандемией.
Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский и его жена Анна отдали миллион евро на помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции.
— Сегодня все играют за одну команду. Нужно быть сильными, если мы можем кому-то помочь, нужно непременно это делать, — написал футболист в "Инстаграме".
Ранее одноклубники Левандовского защитник Йозуа Киммих и хавбек Леон Горецка пожертвовали по одному миллиону на борьбу с пандемией и запустили акцию #WeKickCorona. Также пожертвование на оборудование сделал футбольный клуб "Бенфика".