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Регион
Опубликовано 22 марта 2020, 04:00
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"Сегодня все играют за одну команду". Форвард "Баварии" пожертвовал €1 млн пострадавшим от коронавируса

Роберт Левандовский с женой. Фото © Instagram / _rl9

Роберт Левандовский с женой. Фото © Instagram / _rl9

Ранее его одноклубники Йозуа Киммих и Леон Горецка отдали такую же сумму на борьбу с пандемией.

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский и его жена Анна отдали миллион евро на помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Сегодня все играют за одну команду. Нужно быть сильными, если мы можем кому-то помочь, нужно непременно это делать, — написал футболист в "Инстаграме".

Ранее одноклубники Левандовского защитник Йозуа Киммих и хавбек Леон Горецка пожертвовали по одному миллиону на борьбу с пандемией и запустили акцию #WeKickCorona. Также пожертвование на оборудование сделал футбольный клуб "Бенфика".

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Артур Лапсаков
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