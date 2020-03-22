"Сегодня все играют за одну команду". Форвард "Баварии" пожертвовал €1 млн пострадавшим от коронавируса

Ранее его одноклубники Йозуа Киммих и Леон Горецка отдали такую же сумму на борьбу с пандемией.

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский и его жена Анна отдали миллион евро на помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции.

— Сегодня все играют за одну команду. Нужно быть сильными, если мы можем кому-то помочь, нужно непременно это делать, — написал футболист в "Инстаграме".