По числу заболевших лидирует Китай, а умерших больше всего в Италии.

США вышли на третье место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, число подтверждённых случаев достигло 25,5 тысячи, не менее 307 человек умерли, такие данные сообщил Университет Джонса Хопкинса.

На втором месте по числу заболевших находится Италия — там заразилось более 53 тысяч человек. При этом страна лидирует по смертности — более шести тысяч умерших, в то время как в Китае на сегодняшний день, по данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения, число жертв достигло 3261. При этом КНР находится на первом месте по количеству заболевших — 81 054 человека, 46 из них инфицированы за последние сутки.

В Испании число заболевших на сотню меньше, чем в США, но выше смертность — скончалось более 1,3 тысячи пациентов. Во Франции за минувшие 24 часа число погибших от CoViD-19 возросло на 112 человек и достигло 562. При этом заразилось 1847 — всего 14 459 человек, сообщило Министерство здравоохранения страны.

В Южной Корее зарегистрировано 98 новых случаев инфицирования, а их общее число 8897. Умерло 104 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Министерстве здравоохранения республики.

Первый случай заражения зафиксирован в Эритрее, об этом заявил министр информации Йеман Мескель на странице в "Твиттере". Заболел 39-летний гражданин, вернувшийся из Норвегии, он был незамедлительно помещён на карантин.

Первый смертельный случай подтверждён в Чили, об этом сообщил в "Твиттере" президент республики Себастьян Пиньера. Умерла женщина 83 лет. Всего в стране заболело 537 человек, из них 109 — за минувшие сутки.