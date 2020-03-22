Патриарх Кирилл утвердил особые молитвы против коронавируса
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Они будут произноситься на службах уже с воскресенья.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил особые молитвы, направленные на борьбу с коронавирусом.
Они будут произноситься на службах во всех храмах Русской православной церкви, начиная с воскресенья, сообщается на официальном сайте РПЦ.
— Завтра, 22 марта, в неделю третью Великого поста, утверждённые молитвы впервые будут прочитаны за патриаршим богослужением, — говорится в сообщении.
Синод РПЦ ранее ввёл санитарные нормы по профилактике распространения коронавируса. Таинство причастия необходимо проводить в перчатках, после каждого человека протирать ложку платком, пропитанным спиртом, и окунать затем в воду, а "запивку" давать каждому отдельно в одноразовой посуде.