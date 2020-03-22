Патриарх Кирилл утвердил особые молитвы против коронавируса

Они будут произноситься на службах уже с воскресенья.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил особые молитвы, направленные на борьбу с коронавирусом.

Они будут произноситься на службах во всех храмах Русской православной церкви, начиная с воскресенья, сообщается на официальном сайте РПЦ.

— Завтра, 22 марта, в неделю третью Великого поста, утверждённые молитвы впервые будут прочитаны за патриаршим богослужением, — говорится в сообщении.