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Опубликовано 22 марта 2020, 02:42
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Патриарх Кирилл утвердил особые молитвы против коронавируса

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Они будут произноситься на службах уже с воскресенья.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил особые молитвы, направленные на борьбу с коронавирусом.

Они будут произноситься на службах во всех храмах Русской православной церкви, начиная с воскресенья, сообщается на официальном сайте РПЦ.

Завтра, 22 марта, в неделю третью Великого поста, утверждённые молитвы впервые будут прочитаны за патриаршим богослужением, — говорится в сообщении.

Синод РПЦ ранее ввёл санитарные нормы по профилактике распространения коронавируса. Таинство причастия необходимо проводить в перчатках, после каждого человека протирать ложку платком, пропитанным спиртом, и окунать затем в воду, а "запивку" давать каждому отдельно в одноразовой посуде.

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Артур Лапсаков
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