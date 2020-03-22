Роспотребнадзор призвал россиян принимать душ не более пяти минут

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов.

Каждый человек может помочь сохранить водный ресурс планеты и решить проблемы с изменением климата.

Для этого душ необходимо принимать не более пяти минут, считают в Роспотребнадзоре. Как отмечает ведомство, 80% сточных вод не очищаются, а быстрый душ даёт возможность сэкономить этот ресурс.

Подобные действия помогут планете уменьшить паводки, засуху, нехватку и загрязнение воды.

— Всемирный день водных ресурсов — ежегодное мероприятие ООН, посвящённое значению пресной воды, он проходит ежегодно с 1993 года 22 марта. Этот день отмечается в ознаменование важности пресной воды и служит повышению осведомлённости о том, что 2,2 миллиарда человек живут без доступа к безопасным водным ресурсам, — сказано в заявлении.

Также в Роспотребнадзоре призвали не выбрасывать съедобную пищу, так как около трети всего продовольствия в мире либо теряется, либо портится, а сокращение продовольственных отходов приведёт к снижению спроса на сельское хозяйство, которое является одним из самых больших потребителей водных ресурсов.

Чтобы уменьшить выбросы парниковых газов в воздух, необходимо стараться выбирать продукты растительного и животного происхождения, которые производятся на более устойчивой основе, отметили в ведомстве.

Также не стоит забывать отключать электроприборы и разумно относиться к покупкам, ведь, к примеру, на производство одной пары джинсов уходит 10 000 литров воды, что соответствует десятилетней норме потребления воды человеком.