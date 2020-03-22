Учёные также отмечают, что случаи, когда один пациент становится причиной заболевания других людей, характерны для любой эпидемии.

Коронавирус CoViD-19 будет распространяться медленнее, чем обычный сезонный грипп (грипп А) или атипичная пневмония, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследователей из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона, Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды.

— Полностью предотвратить распространение инфекции и смертность от заболевания невозможно, поэтому речь идёт о смягчении последствий. Наши знания и понимание CoViD-19 со временем изменятся, как и реакция на него. Сбор и анализ высококачественных данных станут важной частью усилий по контролю заболевания. Стратегии правительств в области коммуникации по информированию общественности будут жизненно необходимыми, — отмечают учёные.

По мнению исследователей, необходимо следить за динамикой распространения CoViD-19 в Южном полушарии, чтобы определить её зависимость от тёплых погодных условий, как в случае с гриппом. Кроме того, случаи, когда один пациент становился причиной заражения многих людей, имеют место в любой эпидемии.