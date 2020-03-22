В Хорватии за сутки произошло два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 — видео
В результате разрушительного стихийного бедствия погиб ребёнок.
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В Хорватии 22 марта зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 5,3 и 5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным агентства Reuters, под завалами одного из зданий обнаружили тело ребёнка.
Как уточнется, эпицентр первого сейсмособытия находился в семи километрах к северу от Загреба, а эпицентр второго — в шести километрах в том же направлении от хорватской столицы. Очаги в обоих случаях залегали на глубине десяти километров.
Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с места событий.