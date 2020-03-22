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Опубликовано 22 марта 2020, 12:03

В Хорватии за сутки произошло два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 — видео

В результате разрушительного стихийного бедствия погиб ребёнок.

Видео © LIFE

В Хорватии 22 марта зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 5,3 и 5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным агентства Reuters, под завалами одного из зданий обнаружили тело ребёнка.

Как уточнется, эпицентр первого сейсмособытия находился в семи километрах к северу от Загреба, а эпицентр второго — в шести километрах в том же направлении от хорватской столицы. Очаги в обоих случаях залегали на глубине десяти километров.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с места событий.

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София Алабина
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