Она отметила, что грипп, в отличие от CoViD-19, протекает в более тяжёлой форме, тогда как последний считается недугом лёгкой или средней тяжести.

У больных CoViD-19 температура не поднимается так высоко, как при гриппе, однако кашель и першение в горле проявляются с первых дней. Об этом порталу Ura.ru рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

— Главное отличие гриппа — высокая интоксикация. Уже в первые несколько часов после заражения сильно поднимается температура, появляется слабость, а также головная боль и боль в мышцах. Уже после этого появляются насморк, кашель и боль в горле, — добавила она.

По словам эксперта, если больной не будет принимать необходимые меры, то на пятый или седьмой день у него может появиться осложнение в виде гайморита или воспаления лёгких.

Кожевникова отметила, что грипп, в отличие от CoViD-19, протекает в более тяжёлой форме, тогда как последний считается недугом лёгкой или средней тяжести. Исключением из этой статистики являются те, кто старше 75 лет. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция поражает органы дыхания.