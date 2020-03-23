В Черногории зарегистрирована первая смерть от коронавируса
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Всего в стране зафиксировано 22 случая заболевания, а подозревается такой диагноз у 5,5 тысячи человек.
Черногорские медики зафиксировали первый летальный исход на фоне коронавируса. Об этом сообщил Институт общественного здоровья в Подгорице.
— Пациент имел хроническое заболевание лёгких, — сообщают в институте.
Уроженца города Херцег-Нови госпитализировали 22 марта утром. Ему сделали анализы, которые подтвердили CoViD-19.
В настоящее время в мире зарегистрировано свыше 292 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. При этом 12 784 человека с этим диагнозом скончались, большинство из них — в Италии.