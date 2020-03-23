В Черногории зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Всего в стране зафиксировано 22 случая заболевания, а подозревается такой диагноз у 5,5 тысячи человек.

Черногорские медики зафиксировали первый летальный исход на фоне коронавируса. Об этом сообщил Институт общественного здоровья в Подгорице.

— Пациент имел хроническое заболевание лёгких, — сообщают в институте.

Уроженца города Херцег-Нови госпитализировали 22 марта утром. Ему сделали анализы, которые подтвердили CoViD-19.