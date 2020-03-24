"Окрикивали, кидались луком". Россиянка рассказала об агрессии жителей Танзании к приезжим из-за коронавируса

Находиться на улицах опасно, отметила россиянка, так как из-за паники в связи с распространением коронавируса местные жители ведут себя агрессивно по отношению к приезжим: окрикивают их, кидаются луком. Несмотря на то что ситуация немного успокоилась после того, как начали эвакуировать жителей европейских и азиатских стран, выходить из дома всё ещё страшно.

По словам россиянки, вместе с ней на острове Занзибар находится около ста туристов, которые не могут попасть домой. Рейсы, на которые у них были приобретены билеты, отменяют, а из-за того, что люди не являются гражданами государства, их снимают с пересадок. Девушка рассказала, что консульство в данной ситуации ничего не говорит о вывозе россиян из Танзании. Застрявшие туристы просят дать им информацию, когда их вернут домой, чтобы распланировать бюджет на оставшееся время.