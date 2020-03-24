В Госдуме предложили лишать свободы нарушивших карантин россиян

Кроме того, ужесточатся штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Государственная дума России рассмотрит поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Инициаторами поправок стали председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин и депутат Павел Крашенинников. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил с дальнейшим массовым заражением будет наказываться штрафом от 500 тысяч рублей до миллиона рублей. Если нарушение условий карантина повлекло гибель человека, то штраф будет достигать двух миллионов рублей.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, приведшее к смерти двух и более лиц, хотят наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Отмечается, что завтра эти поправки рассмотрят на совете Государственной думы, по итогам которого их планируется вынести на пленарное заседание 31 марта.