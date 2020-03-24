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Опубликовано 24 марта 2020, 16:52

"Мы и не такое видали!" Пётр Толстой в ток-шоу "Дайте сказать"

Туалетная бумага — самая ценная бумага на рынке ценных бумаг! А самая вкусная гречка — не какая-то там в пакетах. Вы думаете, что с Петром Толстым можно говорить только о политике? А вот и нет. Про коронавирус, фейки, сложившуюся в мире ситуацию и даже про самые вкусные рецепты!

Четыре прекрасные ведущие. Один смелый гость. Только самые провокационные вопросы и самые откровенные ответы.

В гостях у наших девушек сегодня Пётр Толстой. И поверьте, политику придётся очень нелегко, ведь наши ведущие зададут такие вопросы, которые ему ещё никто не осмеливался задать.

В новом шоу "Дайте сказать" нет запретных тем. Включайте, будет жарко.

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Виктория Герасименко
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