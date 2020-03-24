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Опубликовано 24 марта 2020, 22:14

Валуев и Тарасова рассказали, как школьникам на карантине "не заплыть жирком"

Ученики ушли на трёхнедельные каникулы в связи с ситуацией с коронавирусом.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что во время карантина школьники смогут спокойно продолжать заниматься спортом дома.

Если есть три ступеньки, то уже можно заниматься, есть скакалка, с которой можно тренироваться. Это можно делать дома и на улице, в местах, отдалённых от людей. Дома можно растягиваться, бегать на месте. Нужно выполнять упражнения с разной скоростью и разным временем, — отметила Тарасова в интервью Nation News.

Тарасова добавила, что в Сети можно найти массу упражнений и заниматься.

Чемпион мира по боксу, действующий депутат Госдумы Николай Валуев также поделился с изданием, как школьники будут поддерживать физическую форму.

Карантин же не требует не ходить в парки, вот, вперёд — в парки. Дома тренироваться можно. Мы делали тренировки на улице с полной выкладкой — и ничего. Это позволит не заплыть жирком, сказал Валуев.

Напомним, Минпросвещения объявило о трёхнедельных каникулах с 23 марта по 12 апреля во всех российских школах из-за карантинного режима в связи с распространением коронавируса. По последним данным, число заболевших пневмонией нового типа в РФ выросло до 495 человек.

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Фото © Gettyimages

Анастасия Иванова
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