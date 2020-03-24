Валуев и Тарасова рассказали, как школьникам на карантине "не заплыть жирком"

Ученики ушли на трёхнедельные каникулы в связи с ситуацией с коронавирусом.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что во время карантина школьники смогут спокойно продолжать заниматься спортом дома.

— Если есть три ступеньки, то уже можно заниматься, есть скакалка, с которой можно тренироваться. Это можно делать дома и на улице, в местах, отдалённых от людей. Дома можно растягиваться, бегать на месте. Нужно выполнять упражнения с разной скоростью и разным временем, — отметила Тарасова в интервью Nation News.

Тарасова добавила, что в Сети можно найти массу упражнений и заниматься.

Чемпион мира по боксу, действующий депутат Госдумы Николай Валуев также поделился с изданием, как школьники будут поддерживать физическую форму.

— Карантин же не требует не ходить в парки, вот, вперёд — в парки. Дома тренироваться можно. Мы делали тренировки на улице с полной выкладкой — и ничего. Это позволит не заплыть жирком, — сказал Валуев.