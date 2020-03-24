Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 марта 2020, 23:42
4900

"Мистер микроб". Милонов назвал "негодяйством" нарушение карантина рэпером Джиганом

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Хип-хоп-исполнитель с семьёй недавно вернулись из поездки за границу.

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал поведение рэпера Джигана, который нарушил карантин, вернувшись из США и пригласив друзей на вечеринку к себе домой. Об этом депутат заявил в беседе с РИА "Новости".

Если его сейчас нельзя привлечь к строгой ответственности, то впредь в его клипах, альбомах и песнях надо сообщать о том, что он нарушитель карантина и потенциальный разносчик заразы. И так наказать пожизненно, чтобы его не Джиганом запомнили, а "мистером микробом", — сказал Милонов.

По его словам, такое пренебрежительное и показательно равнодушное отношение к карантинным мерам в то время, как страна борется с эпидемией, — это "первостатейное негодяйство".

Информация о вечеринке у Джигана появилась недавно в СМИ. Рэпер заявил, что не знает, что такое карантин, более того, для него это не имеет значения.

Коронавирус онлайн: последние данные и карта распространения
BannerImage
Вера Павлова
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн)
  • Коронавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar