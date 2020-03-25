Около 92 военнослужащих погибли в ходе нападения боевиков в Чаде

По словам президента, это самые большие потери за всё время борьбы с экстремистами.

В ходе нападения боевиков группировки "Боко харам"* на военную базу правительственных войск на берегу озера Чад в одноимённой стране погибло по крайней мере 92 военнослужащих, в том числе направленное им на помощь подкрепление. Об этом рассказал президент Идрис Деби Итно в эфире национального телевидения.

— Мы потеряли 92 наших военнослужащих, сержантов и офицеров… Такие большие потери у нас впервые, — сказал он.

По данным региональных СМИ, боевики застали солдат врасплох и устроили нападение в 5:00 по местному времени, после чего ещё семь часов велась перестрелка. За это время к месту боевых действий были направлены дополнительные правительственные силы. Однако, поскольку военная база располагалась на полуострове, террористам удалось организовать засаду на их пути.

На территории Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко харам", присягнувшая на верность ИГИЛ*. Её сторонники выступают против западной модели образования и стремятся к установлению шариата по всей стране. За ними числится большинство терактов в стране, а также ряд нападений в соседних Нигере, Камеруне и Чаде, которые ведут против группировки военную кампанию.