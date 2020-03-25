В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

По словам авторов инициативы, такая мера могла бы частично помочь россиянам, чьи счета растут из-за пребывания дома.

На фоне ситуации с распространением коронавируса в российской Госдуме предложили освободить россиян от уплаты коммунальных платежей на время действия карантинных мер. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст документа.

— Сотрудникам помимо общего сокращения доходов приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода, — говорится в документе.

Отмечается, что при таком положении дел финансовое благополучие "очень многих" россиян пострадает, в связи с чем освобождение от платежей за коммунальные услуги могло бы частично помочь в сложившейся ситуации. Отмену платежей предлагается ввести на срок действия карантинных мер.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число заражённых коронавирусной инфекцией во всём мире превысило 375 тысяч человек, погибло более 16 тысяч. В России к настоящему моменту зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом нового типа, 22 человека успешно прошли лечение.