Умерла известная советская актриса, звезда фильма "Девчата" Инна Макарова
Инна Макарова в роли Нади Ерохиной в кинофильме "Девчата" (1961) / © "Мосфильм"
На её счету — и другие запоминающиеся роли в картинах "Женитьба Бальзаминова", "Женщины", "Русское поле", "Вас вызывает Таймыр" и множестве других.
Советская и российская актриса Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь народной артистки СССР Наталью Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее.
Инна Владимировна Макарова навсегда запомнится любителям кино по своим ярким ролям в таких картинах, как "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Женщины", "Русское поле" и многих других.
Первым супругом Инны Макаровой был легендарный актёр и кинорежиссёр Сергей Бондарчук, с которым она познакомилась во ВГИКе, начала встречаться на старших курсах, а расписалась в 1950 году сразу после рождения их единственной дочери. Во второй раз она вышла замуж за известного профессора, доктора медицинских наук Михаила Перельмана. Вместе супруги прожили почти 40 лет — до самой смерти профессора в 2013 году.