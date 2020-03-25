Умерла известная советская актриса, звезда фильма "Девчата" Инна Макарова

На её счету — и другие запоминающиеся роли в картинах "Женитьба Бальзаминова", "Женщины", "Русское поле", "Вас вызывает Таймыр" и множестве других.

Советская и российская актриса Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь народной артистки СССР Наталью Бондарчук. Время и место прощания будут известны позднее.

Инна Владимировна Макарова навсегда запомнится любителям кино по своим ярким ролям в таких картинах, как "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Женщины", "Русское поле" и многих других.