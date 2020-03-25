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Опубликовано 25 марта 2020, 17:00
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Госдума вслед за президентом отказалась уходить на выходные

Фото © Государственная Дума

Фото © Государственная Дума

В нижней палате подчеркнули важность принятия всех необходимых законов несмотря на пандемию.

Госдума будет работать в обычном режиме на следующей неделе — с 28 марта по 5 апреля. Об этом Лайфу сообщила советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

Мы также работаем. Дума орган государственной власти. И сейчас крайне важно принять все необходимые законы, — объяснила она.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за ситуации с распространением коронавируса. Внеплановые выходные не коснутся работников здравоохранения, транспорта и органов власти. Сам же глава государства продолжит работу.

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Александр Юнашев
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