Госдума вслед за президентом отказалась уходить на выходные
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В нижней палате подчеркнули важность принятия всех необходимых законов несмотря на пандемию.
Госдума будет работать в обычном режиме на следующей неделе — с 28 марта по 5 апреля. Об этом Лайфу сообщила советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.
— Мы также работаем. Дума — орган государственной власти. И сейчас крайне важно принять все необходимые законы, — объяснила она.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за ситуации с распространением коронавируса. Внеплановые выходные не коснутся работников здравоохранения, транспорта и органов власти. Сам же глава государства продолжит работу.