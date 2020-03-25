Госдума вслед за президентом отказалась уходить на выходные

В нижней палате подчеркнули важность принятия всех необходимых законов несмотря на пандемию.

Госдума будет работать в обычном режиме на следующей неделе — с 28 марта по 5 апреля. Об этом Лайфу сообщила советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

— Мы также работаем. Дума — орган государственной власти. И сейчас крайне важно принять все необходимые законы, — объяснила она.