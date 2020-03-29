Стрельба конвоира в Шукшина и слёзы Брежнева. Неизвестные факты о фильме "Калина красная"

25 марта 1974 года на экраны вышел фильм Василия Шукшина "Калина красная", который стал всенародным хитом. Однако съёмки дались режиссёру тяжело, фильм стал последним в его режиссёрской карьере. В конце концов "Калина красная" была раскритикована и маститыми режиссёрами вроде Бондарчука, и бандитами, но зато получила признание простого зрителя.

Трудности на старте

Изначально Василий Шукшин хотел снимать историческую драму "Степан Разин" по собственному сценарию, но в тренде на тот момент были "фильмы о простых людях". Директору "Мосфильма" понравилась повесть "Калина красная", по которой Василий Шукшин и написал за две недели свой сценарий. Однако многие на киностудии были настроены против Шукшина, считая его идеологически вредным автором. На съёмки выделили 289 тысяч рублей (что было очень мало по меркам того времени), допотопную технику, директором картины поставили неопытного человека, помощником режиссёра назначили дебютанта.

Шукшина чуть не застрелил конвоир

Кадр из фильма "Калина красная"

Часть съёмок проходила в ИК-256/5 Вологодской области — колонии, где содержались пожизненно осуждённые. Режим был строгий. Однажды Шукшин гулял по берегу озера вместе с местным мальчишкой. В этот момент к берегу причалил катер с заключёнными, среди которых мальчик заприметил своего отца. Он бросился к катеру, а вместе с ним побежал Шукшин. Конвоир сделал предупреждение и вскинул оружие, прицелившись в режиссёра. За мгновение до выстрела режиссёра сбил с ног актёр Лев Дуров и спас ему таким образом жизнь. А во время съёмок финальной сцены Шукшина, стоявшего за камерой, чуть не сбил грузовик.

"Сцену разврата" оставили

Когда отсняли все сцены, начался настоящий бой за картину. Руководство постоянно требовало вырезать то, что считало крамольным. Шукшин, рискуя здоровьем (от нервного перенапряжения у него случались приступы язвы желудка), бился за каждую сцену. Пожертвовав репликой матери главного героя о скудной пенсии, половиной песни "Это многих славный путь…", а также сократив сцену в воровской малине, он отстоял эпизоды, где Егор Прокудин, только вернувшийся из тюрьмы, ищет женской ласки. А также "сцену разврата", в которой официант устраивает Прокудину праздник души и тела.

Консультировались с бандитами

Кадр из фильма "Калина красная"

У Вуди Аллена в фильме "Пули над Бродвеем" есть ряд сцен, в которых известному театральному режиссёру гангстер даёт советы по постановке пьесы. На съёмках "Калины красной" такое происходило в реальности. В сцене, где Прокудину предстояла стычка с приблатнённым верзилой, нужна была достоверность, которой никак не могли добиться, — режиссёра дубли не устраивали, он считал их опереточными. Тогда в качестве консультантов позвали бандитов, которые показали, как дерутся "настоящие блатные". В итоге в фильме появилась фраза: "Никто руками не размахивает. Подошёл тихо и делай".

Брежнев спас Шукшина от смерти… на время

В определённый момент монтажно-тонировочного периода здоровье Шукшина ухудшилось настолько, что сотрудники Госкино, испугавшись, отказались от ряда предложений по правкам и отправили черновую версию монтажа Брежневу — для личного просмотра (он не был формалистом и, если фильм его эмоционально трогал, давал добро). Генсеку история вчерашнего зэка, вставшего на путь исправления, настолько понравилась (он даже расплакался), что он сразу же дал ей зелёный свет. "Калина красная" была спасена, и на какое-то время здоровье Шукшина стабилизировалось. Но впереди его ожидали новые испытания.

Бондарчук и воровской мир раскритиковали фильм

Кадр из фильма "Калина красная"

Черновую версию монтажа смотрели в кругу профессионалов — руководства "Мосфильма" и маститых режиссёров. Сергей Бондарчук, режиссёр картины "Война и мир", обрушился с критикой на фильм Шукшина, сказав, что в нём есть правда жизни, но нет правды художественной. Шукшин очень расстроился, это было для него ударом, благо за него вступились коллеги. А представители воровского мира, которым довелось посмотреть "Калину красную", даже писали режиссёру письма, в которых хвалили художественные качества картины. Также они писали, что в воровском мире не принято убивать тех, кто решил завязать с преступным ремеслом. Для самого режиссёра главным было на примере судьбы Егора Прокудина показать, что в жизни за всё приходится платить и что человек, однажды "оторвавшийся от земли", закончит жизнь трагически.

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