Володин рассказал, когда могут быть приняты законы по обращению президента к нации

Ожидается, что весь процесс от вынесения проектов на обсуждение до принятия займёт три дня.

Законы по инициативам президента России Владимира Путина могут быть приняты уже на следующей неделе. Об этом сегодня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, ожидается, что будет принят закон об ужесточении наказания за нарушение самоизоляции.

— Такие решения крайне необходимы, и если их сравнить с зарубежными аналогами, то они более либеральны. Если сам на себе поставил крест, то думай о том, кто рядом с тобой. То, что у нас происходит — это на ответственности тех, кто так себя ведёт, — подчеркнул Володин.

По его словам, во вторник все инициативы будут вынесены на обсуждение, в среду на втором чтении Госдума рассмотрит законопроекты, и в третьем чтении в четверг, вероятно, решения по всему пакету законодательных инициатив будут приняты.