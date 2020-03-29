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Опубликовано 28 марта 2020, 21:40
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Полная изоляция Москвы, карантин в Боткина и разворот самолёта над Парижем. Как в 1960 году удалось победить чёрную оспу

Вернувшийся в СССР из Индии художник Алексей Кокорекин внезапно чувствует недомогание и буквально сгорает за несколько дней. Врачи из Боткинской больницы сумели поставить диагноз, однако с художником общалось огромное количество людей. Знакомые, семья, любовница, сотрудники комиссионных магазинов. За дело пришлось взяться КГБ, которому поставили задачу вычислить всех, с кем контактировал художник, в кратчайшие сроки и при помощи врачей остановить эпидемию.

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин, кадр из фильма "В город пришла беда"

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин, кадр из фильма "В город пришла беда"

Оглавление
Всему виной — беспечность
Дорогая ошибка
Сработали быстро и качественно
Главное — вакцинация

Всему виной — беспечность

Всё началось с того, что известному художнику-плакатисту, дважды лауреату Сталинской премии Алексею Кокорекину дали путёвку в Индию. Кто бы не обрадовался такой возможности набраться свежих впечатлений? Вот и художник был рад.

Алексей Кокорекин. Фото © ТАСС / Вайль Григорий

Алексей Кокорекин. Фото © ТАСС / Вайль Григорий

Чтобы выехать за рубеж, в СССР нужно было не только пройти полный медосмотр, но и сделать ряд прививок: большая часть инфекционных болезней была в СССР побеждена, но в мире люди по-прежнему умирали от чумы, оспы и жёлтой лихорадки.

Неизвестно, каким образом художнику удалось избежать необходимой прививки: договорился ли он с врачом прививочного кабинета или у него были противопоказания, выяснить так и не удалось. Штамп о прививке в медкарте Кокорекина появился, и его выпустили за границу.

В те годы интеллигенция сходила с ума по индийской культуре: факиры, йоги, яркая одежда — всё это привлекало советских людей. Поэтому в поездке Алексей Алексеевич не ограничился обычными экскурсиями и побывал на ритуальном сожжении тела умершего брамина — представителя высшей касты и священнослужителя индуистского храма — и даже поучаствовал в распродаже имущества покойного: Кокорекину достался ковёр мертвеца. Художнику и в голову не могло прийти, что он покупает собственную смерть.

Кроме ковра художник купил в Индии подарки для жены и любовницы, в объятия которой он бросился сразу по прибытии в Москву. А на следующий день, подгадав прилёт самолёта из Дели, он, как ни в чём не бывало, появился на пороге родного дома и вручил подарки ничего не подозревающей супруге.

Дорогая ошибка

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Недомогание Кокорекин почувствовал уже вечером. У него поднялась температура, а позже на теле появилась сыпь. На следующий день вызвали участкового врача, который поставил диагноз "грипп". Через два дня Кокорекину стало так плохо, что его увезли на скорой в Боткина, но диагноз оставили прежним. Сыпь на теле списали на аллергию, в общем, ошиблись — оставалось всего несколько дней до Нового года, и, возможно, головы медиков были заняты приятными хлопотами.

Пациенту дожить до праздника не удалось — через сутки ему стало хуже и он скончался. Дело принимало скверный оборот: было неясно, от чего умер дважды сталинский лауреат, заслуженный деятель искусств РСФСР. Надежды, что диагноз поставит патологоанатом, не оправдались — штатный специалист лишь разводил руками.

Тем временем ситуация накалялась: заболел врач, лечивший Кокорекина, женщина-медик из приёмного отделения, которая оформляла Кокорекина в больницу, истопник, проходивший мимо его палаты, и даже подросток, лежавший на другом этаже, — его кровать стояла рядом с вентиляцией. Одна из медсестёр робко предположила, что это может быть оспа, но её слушать не стали — не та квалификация.

Чтобы прояснить ситуацию, вызвали завкафедрой патологоанатомии ЦИУВ академика Николая Краевского. Но и он помочь ничем не смог, но сообразил пригласить в морг своего старого знакомого из Ленинграда — пожилого врача-патологоанатома. Старичок, знакомый с болезнью не понаслышке, сразу определил причину смерти.

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Николай Краевский

Да это же, батенька, variola vera  чёрная оспа! — изрёк взглянувший на тело Кокорекина врач.

Вирус оспы. Фото © Wikipedia

Вирус оспы. Фото © Wikipedia

Врачи схватились за головы. Чёрная оспа. В Москве! Во второй половине XX века! Как? Почему пропустили? Какое звено защиты не сработало? Скрепя сердце, медики доложили наверх, и маховик государственной машины закрутился.

Сработали быстро и качественно

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Кадр из фильма "В город пришла беда"

А крутиться было чему: начиная с 1919 года советская медицина специализировалась на борьбе с чёрной оспой. Если в первые годы после революции в СССР каждый год заболевали до 186 тыс. человек, то уже к 1925-му это количество удалось снизить до 25 тыс., а в 1936 году чёрная оспа была полностью ликвидирована на территории страны. Добиться этого удалось благодаря прививкам.

В начале 1960 года для борьбы с невидимым врагом были задействованы все службы: Госсанэпиднадзор, сотрудники МВД, сотрудники КГБ и армейские подразделения. Больница имени Боткина оказалась в строгом карантине — из неё и мышь не могла выскочить. Работники милиции и КГБ приступили к выяснению контактов Кокорекина и были поражены, насколько далеко смогла проникнуть болезнь.

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Сразу выяснилось, что на следующий же день после свидания с Кокорекиным его любовница побежала в комиссионный магазин и сдала его подарки, которые уже были распроданы. Милиция быстро выяснила адреса новых владельцев смертельных сувениров и препроводила их на карантин, сувениры были сожжены. Кроме этого, потребовалось выяснить все контакты любителей индийской экзотики.

Силовые органы выявили всех, с кем Кокорекин контактировал в самолёте и в аэропорту: пассажиров, таможенников, носильщиков. На карантин отправился водитель такси, который подвозил Кокорекина из аэропорта, и все его друзья и близкие.

К ужасу эпидемиологов, оказалось, что одна из знакомых Кокорекина — преподаватель, поэтому пришлось выяснять и отправлять на карантин всех студентов, преподавателей вуза, а также их родных и близких.

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Круг возможных переносчиков чёрной оспы так быстро расширялся, что правительство решило полностью изолировать Москву. Было прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с регионами, а дороги заблокированы армией. Чтобы предотвратить распространение болезни, над Францией развернули советский самолёт, который направлялся в Париж. Как оказалось, на его борту находился знакомый Кокорекина, который контактировал с ним.

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Через неделю в строгой изоляции было 1500 человек из "близких" контактов, ещё 7842 человека были помещены "на самоизоляцию": 14 дней они находились дома под пристальным наблюдением врачей, которые два раза в день приезжали к ним.

Главное — вакцинация

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Но и этого советские врачи посчитали недостаточным: было решено вакцинировать и ревакцинировать всё население Москвы и Подмосковья. Для этого из Томска было доставлено 10 000 000 доз вакцины, и в течение нескольких недель 26 963 врача в 3391 прививочном кабинете провели вакцинацию 5 559 670 жителей столицы и больше 4 000 000 жителей Подмосковья. Для вакцинации на производстве было создано 8522 бригады медиков. Кампания по вакцинации стала самой большой кампанией в мире и при этом самой короткой по срокам.

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Всего, чтобы предотвратить вспышку чёрной оспы, московским врачам и специалистам из силовых ведомств понадобилось 19 дней, а чтобы полностью устранить угрозу — 44 дня. Из-за беспечности художника оспой заболело 45 человек, трое из них скончались. Прививка против оспы была обязательной в календаре школьных прививок вплоть до конца 1980-х годов.

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Майя Новик
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