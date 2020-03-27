Губернатор Ставрополья помог застрявшим на Занзибаре землякам вернуться домой

Часть россиян всё ещё не может вернуться на родину.

Одна из застрявших на Занзибаре туристов, Людмила Анцелович, когда поняла, что ситуация безвыходная, постаралась донести информацию о проблеме до Ставропольского края, где проживает. Это ей удалось, и Владимир Владимиров дал указание оплатить землякам билеты.

По словам Людмилы, деньги на счёт поступили в течение двух часов. На тот момент на острове она находилась с мужем. Билет на одного человека стоил 130 тысяч рублей. Единственное, что нужно было сделать супругам по приезде, — предоставить отчёт по расходам и вернуть остаток денег, если он будет. Сейчас Людмила дома, в то время как почти сто человек не могут вылететь из Танзании.

— Мы не хотим никак пиариться на этой истории. Мы вернулись домой в воскресенье, 22 марта. Связались с губернатором за два дня до приезда, вернулись домой действительно благодаря его помощи, — рассказала Лайфу россиянка.

В администрации края Лайфу подтвердили, что власти региона приняли участие в вызволении россиян из "туристического плена".

— Губернатор действительно принял личное участие в оказании помощи жителям края, застрявшим на острове Занзибар. Владимир Владимиров в целом держит на постоянном контроле работу с обращениями ставропольцев, столкнувшихся с трудностями при возвращении на родину из-за рубежа. Так, за последний месяц при содействии краевого Министерства дорожного хозяйства и транспорта смогли вернуться домой три жителя края, находившиеся в поездках в странах Европы и Азии, — отметили в администрации края.