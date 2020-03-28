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Регион
Опубликовано 28 марта 2020, 19:42
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СМИ рассказали о "самой подготовленной к коронавирусу" стране

Всё дело в климате и опыте.

Нигерия является самой подготовленной к пандемии СoViD-19 страной — такое мнение высказывает обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим. На данный момент на африканском континенте зафиксировано около 1000 случаев заражения в 40 государствах.

Многие эксперты связывают такую низкую интенсивность распространения коронавируса с климатом: существует мнение, что солнце препятствует распространению СoViD-19. Кроме того, у африканских государств, особенно у Нигерии, есть большой накопленный опыт по борьбе с эпидемиями, ярким примером является вспышка Эболы в 2014 году.

Автор публикации отмечает, что тогда благодаря оперативным и жёстким мерам властям удалось справиться с ситуацией. Такой опыт и позволил стране успешно отреагировать на пандемию СoViD-19.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, в Нигерии зафиксировано 65 случаев заражения коронавирусом, один из них с летальным исходом.

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Фото © Shutterstock

Варвара Романова
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