СМИ рассказали о "самой подготовленной к коронавирусу" стране

Всё дело в климате и опыте.

Нигерия является самой подготовленной к пандемии СoViD-19 страной — такое мнение высказывает обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим. На данный момент на африканском континенте зафиксировано около 1000 случаев заражения в 40 государствах.

Многие эксперты связывают такую низкую интенсивность распространения коронавируса с климатом: существует мнение, что солнце препятствует распространению СoViD-19. Кроме того, у африканских государств, особенно у Нигерии, есть большой накопленный опыт по борьбе с эпидемиями, ярким примером является вспышка Эболы в 2014 году.

Автор публикации отмечает, что тогда благодаря оперативным и жёстким мерам властям удалось справиться с ситуацией. Такой опыт и позволил стране успешно отреагировать на пандемию СoViD-19.