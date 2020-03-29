Школьникам и студентам предложили заняться разработкой игр на карантине

Участники проекта освоят двухмесячную образовательную программу по геймдизайну, программированию и другим направлениям.

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) и компания Wargaming запустили проект "ГеймНет-челлендж", который позволит студентам и школьникам попробовать себя в роли разработчиков игр. О перспективной инициативе Лайфу рассказала пресс-секретарь кружкового движения НТИ Анна Леонтьева.

Организаторы подготовили насыщенную программу и привлекли к проекту экспертов игровой индустрии. Участники челленджа смогут освоить двухмесячную образовательную программу по геймдизайну, программированию, маркетингу, аналитике и другим интересным дисциплинам. У всех участников будет возможность применить полученные знания на практике и создать свою игру. Во втором этапе лучшие проекты будут бороться за право вырваться на рынок игровых решений. Ожидается, что по итогам конкурса такая возможность появится у нескольких юных разработчиков.

Отмечается, что занятия и работа над игровыми проектами будут проводиться в онлайн-режиме. Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте Kruzhok.org. Заявки принимаются до 5 апреля.

— Мы рассчитываем, что по итогам челленджа компании-лидеры станут частью нового рынка НТИ, а их продукты найдут своего пользователя. Сегодня одна из ключевых задач кружкового движения НТИ и wiki-агрегатора kruzhok.org — предложить школьникам и студентам принять участие в интересных сетевых проектах, оставаясь дома, — объяснил лидер рабочей группы кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

Представители Wargaming в свою очередь отметили, что надеются с помощью проекта поделиться опытом и заинтересовать молодые умы.

— Наша компания видит возможность своевременно среагировать и предвосхитить новые тренды на игровом рынке, заинтересовать новое поколение технологических энтузиастов в работе в игровой индустрии, и, кто знает, может быть, именно вместе мы создадим новый бестселлер, — отметил руководитель отдела исследований и разработок компании Александр Зезюлин.

Организаторы открыли набор на новый челлендж 26 марта, за прошедшие дни интерес к проекту проявили больше ста человек. Заявки приходят не только со всей России, но и из других стран. Так, желание попробовать свои силы изъявили жители таких городов, как Стамбул, Алма-Ата и Киев.

Лайф писал, что из-за карантинного режима, вызванного распространением коронавируса, в школах России объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля.