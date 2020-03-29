Радиомарафон "Рок против коронавируса"для россиян на самоизоляции собрал два миллиона слушателей

Организаторы не ожидали такого успеха и решили создать отдельный проект.

Музыкальный радиомарафон "Рок против коронавируса", который провели 21 марта для соотечественников на самоизоляции, собрал более двух миллионов слушателей. О том, как появился проект, Лайфу рассказал Роман Карманов, участник конкурса "Лидеры России. Политика" и первый заместитель директора издательского дома "Комсомольская правда".

Идея "перевести в офлайн" поклонников рока возникла у организаторов в тот период, когда из-за распространения коронавируса в стране начали запрещать концерты и многие люди не смогли попасть на шоу любимых исполнителей.

— Мы организовывали (марафон) при закрытом клубе, на закрытой площадке, в самом клубе не было никого, кроме музыкантов и ведущих. Мы таким образом попытались занять людей... Попытались сделать так, чтобы людям не было тревожно находиться дома, — рассказал Карманов.

Фото предоставлено Лайфу

По его словам, на предложение откликнулось десять музыкальных групп, среди которых такие коллективы, как "Воскресение", "МультFильмы" и "Керамика". С часу дня и до 22 часов они развлекали публику. Также был организован телемост, в котором приняли участие психологи и другие эксперты. Трансляция мероприятия проводилась в социальных сетях и на сайте "Комсомольской правды". Успешный старт подтолкнул авторов инициативы создать проект "Настоящая музыка".