В Португалии зафиксировали самую молодую жертву коронавируса в Европе
Она имела заболевание, связанное с иммунодефицитом.
В португальском городе Овар от коронавируса умер четырнадцатилетний подросток. Об этом сообщила министр здравоохранения Марта Темидо.
Она также отметила, что пик эпидемии в стране прогнозируется на май. По её словам, это связано с успешностью введённых карантинных мер. Жителям страны нельзя покидать свои дома без необходимости, а лишь для покупки продуктов или лекарств, оказания помощи нуждающимся или чтобы добраться до больницы или работы.
В стране на данный момент зафиксировано почти шесть тысяч случаев заболевания CoViD-19, 119 человек при этом скончались. Наиболее серьёзная ситуация наблюдается на севере Португалии — там диагноз подтверждён у трёх с половиной тысяч жителей, 61 человек погиб.
Ранее в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом рассказали, что тяжёлое течение болезни наблюдается не только у пожилых, но и у молодых людей. По последним данным, порядка 40% пациентов, которые находятся на аппарате ИВЛ, моложе 40 лет.
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