В Португалии зафиксировали самую молодую жертву коронавируса в Европе

Она имела заболевание, связанное с иммунодефицитом.

В португальском городе Овар от коронавируса умер четырнадцатилетний подросток. Об этом сообщила министр здравоохранения Марта Темидо.

Она также отметила, что пик эпидемии в стране прогнозируется на май. По её словам, это связано с успешностью введённых карантинных мер. Жителям страны нельзя покидать свои дома без необходимости, а лишь для покупки продуктов или лекарств, оказания помощи нуждающимся или чтобы добраться до больницы или работы.

В стране на данный момент зафиксировано почти шесть тысяч случаев заболевания CoViD-19, 119 человек при этом скончались. Наиболее серьёзная ситуация наблюдается на севере Португалии — там диагноз подтверждён у трёх с половиной тысяч жителей, 61 человек погиб.