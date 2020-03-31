Россиян могут отправить в тюрьму за распространение фейков

Степень наказания будет зависеть от тяжести последствий, которые будут наблюдаться из-за подобных сообщений.

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы одобрил поправки к Уголовному кодексу РФ, устанавливающие наказание за распространение заведомо ложной информации. Об этом говорится в базе данных нижней палаты.

Отмечается, что наказание будет зависеть от тяжести последствий, которые повлечёт фейковая публикация. Так, в случае появления угрозы жизни и безопасности граждан РФ предусматривается штраф от 300 до 700 тысяч рублей, либо штраф в размере зарплаты за период от года до 18 месяцев, либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Если же будут наблюдаться тяжкие последствия распространения фейков, такие как смерть человека, то предусматривается наказание в виде штрафа 2 миллиона рублей либо же и вовсе лишение свободы до пяти лет.