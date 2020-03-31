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Опубликовано 31 марта 2020, 00:23

Россиян могут отправить в тюрьму за распространение фейков

Степень наказания будет зависеть от тяжести последствий, которые будут наблюдаться из-за подобных сообщений.

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы одобрил поправки к Уголовному кодексу РФ, устанавливающие наказание за распространение заведомо ложной информации. Об этом говорится в базе данных нижней палаты.

Отмечается, что наказание будет зависеть от тяжести последствий, которые повлечёт фейковая публикация. Так, в случае появления угрозы жизни и безопасности граждан РФ предусматривается штраф от 300 до 700 тысяч рублей, либо штраф в размере зарплаты за период от года до 18 месяцев, либо лишение свободы на срок до трёх лет.

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Если же будут наблюдаться тяжкие последствия распространения фейков, такие как смерть человека, то предусматривается наказание в виде штрафа 2 миллиона рублей либо же и вовсе лишение свободы до пяти лет.

Ранее Лайф сообщал, что в Татарстане и Челябинске авторы фейков о коронавирусе были наказаны штрафом на сумму 30 тысяч рублей.

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Фото © Pixabay

Артур Белкин
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