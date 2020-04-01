В Госдуме призвали россиян быть осторожнее с первоапрельскими шутками про коронавирус

Нельзя оправдывать юмором распространение заведомо ложной информации, которая подаётся под видом достоверной, заявил депутат.

Первоапрельские шутки, в том числе и про коронавирус, имеют право на существование — в отличие от распространения недостоверной информации об инфекции. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

— Никто не запрещает ни шутить, ни какие-то розыгрыши устраивать, весь вопрос в чувстве меры и чувстве ответственности, — цитирует Вяткина РИА "Новости".

Парламентарий, который является соавтором закона о фейках, вспомнил знаменитые слова Фёдора Тютчева. — "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся". Особенно в нынешней ситуации, — добавил депутат.

— Если эта информация распространяется под видом достоверной, если идёт подача под видом официальных сообщений, со ссылкой на некий источник, когда зачастую сознательно вбрасывается информация, чтобы посеять панику, — это уже не шутки, это уже серьёзно, и это будет подпадать под действие закона, — заключил Вяткин.