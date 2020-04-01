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Регион
Опубликовано 1 апреля 2020, 05:27

В Госдуме призвали россиян быть осторожнее с первоапрельскими шутками про коронавирус

Фото © ТАСС / Замир Усманов

Фото © ТАСС / Замир Усманов

Нельзя оправдывать юмором распространение заведомо ложной информации, которая подаётся под видом достоверной, заявил депутат.

Первоапрельские шутки, в том числе и про коронавирус, имеют право на существование — в отличие от распространения недостоверной информации об инфекции. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

Никто не запрещает ни шутить, ни какие-то розыгрыши устраивать, весь вопрос в чувстве меры и чувстве ответственности, — цитирует Вяткина РИА "Новости".

Парламентарий, который является соавтором закона о фейках, вспомнил знаменитые слова Фёдора Тютчева.

"Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся". Особенно в нынешней ситуации, — добавил депутат.

Если эта информация распространяется под видом достоверной, если идёт подача под видом официальных сообщений, со ссылкой на некий источник, когда зачастую сознательно вбрасывается информация, чтобы посеять панику, — это уже не шутки, это уже серьёзно, и это будет подпадать под действие закона, — заключил Вяткин.

Ранее сообщалось, что в Таиланде за первоапрельские шутки про коронавирус могут посадить в тюрьму или оштрафовать. Также уголовная ответственность может грозить шутникам из индийского штата Махараштра.

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Никита Никонов
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