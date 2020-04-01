Названы суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции
Патрулирование природной территории "Серебряный бор" инспекторами после введения режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Речь может идти о взыскании до 50 тысяч рублей, однако региональными законами могут устанавливаться свои наказания, но в пределах норм КоАП.
Замглавы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин рассказал о наказании за нарушение режима самоизоляции, которое было введено накануне в соответствии со статьёй 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения". В случае если нарушение не повлекло тяжких последствий, речь может идти о штрафе до 30 тысяч рублей. В случае если виновного поймают на повторном правонарушении либо при наступлении последствий в виде вреда здоровью человека или имуществу, сумма штрафа может возрасти до 50 тысяч рублей.
— Нарушение режима самоизоляции будет подпадать под правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность [глава 20 КоАП], — приводит слова депутата ТАСС.
Однако, по словам Марданшина, региональными законами могут устанавливаться свои наказания за это правонарушение, но в пределах санкций нормы КоАП. При этом верхняя планка наказания может быть ниже федеральной, то есть 50 тысяч рублей.
— Когда федеральное законодательство это отрегулировало, я не вижу необходимости принимать отдельные региональные законы. Потому что федеральные нормы есть уже, по ним можно нарушителей наказывать, — добавил Марданшин.
Ранее Госдума приняла закон, который вводит уголовное наказание для нарушителей карантина (не путать с самоизоляцией). Речь идёт о поправках в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Если закон вступит в силу, за нарушение карантина, которое привело к массовому заболеванию или отравлению людей, виновник получит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или срок заключения до двух лет.