Названы суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции

Речь может идти о взыскании до 50 тысяч рублей, однако региональными законами могут устанавливаться свои наказания, но в пределах норм КоАП.

Замглавы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин рассказал о наказании за нарушение режима самоизоляции, которое было введено накануне в соответствии со статьёй 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения". В случае если нарушение не повлекло тяжких последствий, речь может идти о штрафе до 30 тысяч рублей. В случае если виновного поймают на повторном правонарушении либо при наступлении последствий в виде вреда здоровью человека или имуществу, сумма штрафа может возрасти до 50 тысяч рублей.

— Нарушение режима самоизоляции будет подпадать под правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность [глава 20 КоАП], — приводит слова депутата ТАСС.

Однако, по словам Марданшина, региональными законами могут устанавливаться свои наказания за это правонарушение, но в пределах санкций нормы КоАП. При этом верхняя планка наказания может быть ниже федеральной, то есть 50 тысяч рублей.

— Когда федеральное законодательство это отрегулировало, я не вижу необходимости принимать отдельные региональные законы. Потому что федеральные нормы есть уже, по ним можно нарушителей наказывать, — добавил Марданшин.