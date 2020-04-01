"Придуманный сценарий". Рудковская не поверила в развод Джигана и Самойловой

Она полагает, что на самом деле рэпер негативно относится к алкоголю и наркотикам, но всё делает ради пиара.

Яна Рудковская уверена, что заявление Оксаны Самойловой о разводе с Джиганом — постановка. По её мнению, слишком подозрительно, что Джиган открыто демонстрирует, какой он плохой.

— Это всё придуманный сценарий. Когда мужик хочет сделать что-то плохое, он точно не будет демонстрировать это на глазах у всей страны, а сделает по-тихому, чтобы, не дай бог, жена не спалила, — приводит слова Рудковской портал "Дни.ру".

По её мнению, у Джигана негативное отношение к алкоголю и наркотикам, но ради многомиллионных просмотров он устраивает все эти выходки.

— У Оксаны добавился целый миллион подписчиков — нехило за два месяца. Каждый день начинается с ожидания: что же ещё вытворит Джиган. Мы подсели на это и начали верить. Даже моя мама, которая ещё в декабре знать не знала про их существование, уже сопереживает Оксане и пишет на её странице слова поддержки, — добавила Рудковская.

После скандальной истории с реабилитацией Джигана и разладом в паре, случившимся в Америке, поклонники, затаив дыхание, следили за отношениями рэпера и его жены. Ранее Лайф сообщал, что Оксана Самойлова объявила о разводе. По словам девушки, у неё не было другого выбора.