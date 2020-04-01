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Регион
Опубликовано 1 апреля 2020, 16:40
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"Придуманный сценарий". Рудковская не поверила в развод Джигана и Самойловой

Яна Рудковская. Фото © Instagram / Rudkovskayaofficial

Яна Рудковская. Фото © Instagram / Rudkovskayaofficial

Она полагает, что на самом деле рэпер негативно относится к алкоголю и наркотикам, но всё делает ради пиара.

Яна Рудковская уверена, что заявление Оксаны Самойловой о разводе с Джиганом — постановка. По её мнению, слишком подозрительно, что Джиган открыто демонстрирует, какой он плохой.

Это всё придуманный сценарий. Когда мужик хочет сделать что-то плохое, он точно не будет демонстрировать это на глазах у всей страны, а сделает по-тихому, чтобы, не дай бог, жена не спалила, — приводит слова Рудковской портал "Дни.ру".

По её мнению, у Джигана негативное отношение к алкоголю и наркотикам, но ради многомиллионных просмотров он устраивает все эти выходки.

У Оксаны добавился целый миллион подписчиков нехило за два месяца. Каждый день начинается с ожидания: что же ещё вытворит Джиган. Мы подсели на это и начали верить. Даже моя мама, которая ещё в декабре знать не знала про их существование, уже сопереживает Оксане и пишет на её странице слова поддержки, — добавила Рудковская.

После скандальной истории с реабилитацией Джигана и разладом в паре, случившимся в Америке, поклонники, затаив дыхание, следили за отношениями рэпера и его жены. Ранее Лайф сообщал, что Оксана Самойлова объявила о разводе. По словам девушки, у неё не было другого выбора.

Джиган и Оксана Самойлова познакомились в 2009 году в ночном клубе, а уже через несколько дней отправились вместе в путешествие к океану. Рэпер красиво ухаживал за симпатичной брюнеткой, и постепенно роман перерос в серьёзные глубокие чувства. В 2011-м у пары родилась первая дочь, а в конце 2012-го они официально оформили брак. В соцсетях влюблённые демонстрировали образ крепкой и счастливой семьи, которую им всё же не удалось сохранить.

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Сусанна Витвинская
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