"Самая красивая женщина в мире" продолжает сходить с ума от скуки, всё больше раздеваясь перед камерой

23-летняя популярная модель поделилась в своём инстаграме серией фото, на которых предстала в весьма неоднозначном виде. Девушка раскинулась на кровати обнажённой, прикрыв стратегические места жёлтым пиджаком. Волосы модель собрала в высокую причёску, а завершила образ жемчужным ожерельем и крупными кольцами-серьгами. Для натуральности картины Белла вовсе отказалась от макияжа. "Девушка и её любимый жёлтый пиджак", — подписала модель снимки.

Фото © Instagram / bellahadid

Фотосессия набрала более 2,3 млн лайков и более 8,3 тыс. комментариев. Подписчики по достоинству оценили находчивость и вкус кумира, который в стеснённых условиях сумел создать несколько шедевров. Но, разумеется, о стиле фотографий говорили куда меньше, чем о подтянутой фигуре модели.

Фото © Instagram / bellahadid

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Фото © Instagram / bellahadid