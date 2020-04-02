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Опубликовано 2 апреля 2020, 13:56
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"Самая красивая женщина в мире" продолжает сходить с ума от скуки, всё больше раздеваясь перед камерой

Белла Хадид устроила жаркую фотосессию в постели, сбросив с себя одежду на радость фанатам.

23-летняя популярная модель поделилась в своём инстаграме серией фото, на которых предстала в весьма неоднозначном виде. Девушка раскинулась на кровати обнажённой, прикрыв стратегические места жёлтым пиджаком. Волосы модель собрала в высокую причёску, а завершила образ жемчужным ожерельем и крупными кольцами-серьгами. Для натуральности картины Белла вовсе отказалась от макияжа. "Девушка и её любимый жёлтый пиджак", — подписала модель снимки.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Фотосессия набрала более 2,3 млн лайков и более 8,3 тыс. комментариев. Подписчики по достоинству оценили находчивость и вкус кумира, который в стеснённых условиях сумел создать несколько шедевров. Но, разумеется, о стиле фотографий говорили куда меньше, чем о подтянутой фигуре модели.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Белла, ты потрясающая!

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Ты убиваешь меня своей красотой, без шуток

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Почему ты самая горячая женщина на планете, Белл?

Omgbels

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Белла Хадид — 23-летняя супермодель из США с палестинскими корнями. Девушка сотрудничает со всемирно известными брендами и модельными домами, такими как Dior, Bulgari, Nike, Chanel, Calvin Klein и другими. Белла несколько раз удостаивалась звания модели года, добившись огромной популярности. На инстаграм модели подписано 29,5 млн человек.

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Фото © Instagram / bellahadid

Анна Бояршина
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