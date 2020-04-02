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Регион
Опубликовано 2 апреля 2020, 17:30
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Кузнецова рассказала, как можно провести совместный досуг с детьми в самоизоляции

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Омбудсмен посоветовала вспомнить любимые игры.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова предложила несколько вариантов, как в период вынужденной самоизоляции провести совместный досуг с детьми.

Посмотрите вместе с детьми семейные фотоархивы, расскажите им о себе в детстве, о своих родителях, о любимых играх и увлечениях, — обратилась Кузнецова к родителям в Instagram.

Омбудсмен посоветовала вместе приготовить обед, нарисовать книгу, а также поучаствовать во всероссийской акции "Письмо солдату". Ещё один отличный способ провести время с ребёнком — поиграть.

Вспомните вместе с детьми все игры, в которые вы любите играть! Что это? Настольные игры? А может быть, прятки? Съедобное-несъедобное? Верю-не-верю? — предложила Кузнецова.

Напомним, ранее член центрального штаба ОНФ Алексей Каспржак посоветовал родителям использовать вынужденное нахождение дома как возможность сблизиться со своими детьми.

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Анастасия Иванова
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