Кузнецова рассказала, как можно провести совместный досуг с детьми в самоизоляции

Омбудсмен посоветовала вспомнить любимые игры.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова предложила несколько вариантов, как в период вынужденной самоизоляции провести совместный досуг с детьми.

— Посмотрите вместе с детьми семейные фотоархивы, расскажите им о себе в детстве, о своих родителях, о любимых играх и увлечениях, — обратилась Кузнецова к родителям в Instagram.

Омбудсмен посоветовала вместе приготовить обед, нарисовать книгу, а также поучаствовать во всероссийской акции "Письмо солдату". Ещё один отличный способ провести время с ребёнком — поиграть.

— Вспомните вместе с детьми все игры, в которые вы любите играть! Что это? Настольные игры? А может быть, прятки? Съедобное-несъедобное? Верю-не-верю? — предложила Кузнецова.