Какие скандалы были на съёмках "Белого солнца пустыни" Оглавление Спасите гарем! Искусствовед, инженер и проститутка в роли наложниц Смерть на съёмочной площадке Пьянство, драки, поножовщина Экшен-сцены и обнажёнку вырезать! Любовницы товарища Сухова Счастливый талисман космонавтов Лайф нашёл неизвестные факты о том, как снимали всенародно любимый хит. 27098 27098 Кадр из фильма "Белое солнце пустыни" / "Кинопоказ"

В апреле 1970 года фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни" вышел в широкий прокат. За короткое время картина, открывшая в СССР моду на вестерны, стала всенародно любимой и разошлась на цитаты. Чиновники от кино делали всё, чтобы фильм не получил ни премий, ни наград. Однако народная любовь победила, награда нашла своих героев, товарищ Сухов стал секс-символом, а "Белое солнце пустыни" считается культовым фильмом.

Спасите гарем!

Рабочее название первого варианта сценария — "Басмачи". Его написали Андрей Кончаловский и Фридрих Горенштейн. Изначально это была история милицейского отряда, перешедшего на сторону басмачей. В течение фильма красные пытаются вернуть его в свой стан. Комиссии сюжет показался надуманным, его отдали на переработку успешным на тот момент сценаристам Валентину Ежову и Рустаму Ибрагимбекову. Общаясь с ветеранами Гражданской войны, авторы услышали историю про гарем, который в ходе войны бросил командир басмачей, и узнали много интересного о судьбе брошенных женщин. Вокруг этой истории и закрутился сюжет, будущий фильм получил название "Спасите гарем!".

Искусствовед, инженер и проститутка в роли наложниц

Фото © "Кинопоиск"

Съёмки проходили в посёлке Мистолово Ленинградской области, в Дагестане, в Таджикистане и Туркменистане. Огромной проблемой было найти девушек на роль наложниц гарема Абдуллы, так как местные жительницы наотрез отказывались от участия в фильме. В результате исполнительниц ролей искали по всему Союзу. Почти все они были непрофессиональными актрисами, за исключением звезды кино и театра Татьяны Ткач. Старшую жену Саида сыграла искусствовед Светлана Сливинская, колоритную девушку с усами Зарину — инженер Алла Лименес, а на роль Зульфии пригласили профессиональную путану из гостиницы "Астория" Зинаиду Рахматову (этот факт, конечно, не афишировался). В процессе съёмок Зинаида поругалась со съёмочной группой и уехала. Её нашли… на рабочем месте в объятиях клиента и уговорили вернуться к съёмкам.

Смерть на съёмочной площадке

Создателям фильма не везло с самого начала. Ещё в подготовительный период режиссёру Владимиру Мотылю пришлось внести в сценарий множество правок. Бюджет фильма был по тем временам скромный — всего 650 тысяч рублей, не хватало необходимого оборудования. К примеру, съёмочный кран пришлось мастерить из подручных средств. В это же самое время снималась эпопея Юрия Озерова "Освобождение", на съёмки которой были брошены почти все кинематографические ресурсы. Во время съёмки сложных конных трюков и вовсе случилась трагедия — из-за несоблюдения правил техники безопасности погиб кавалерист-каскадёр. Самое обидное, что виртуозные трюки, из-за которых он пошёл на риск, так и не вошли в финальный монтаж картины.

Пьянство, драки, поножовщина

Каждый съёмочный день начинался в шесть часов утра. Работали плотно, тем не менее организация съёмок хромала (режиссёру дали неопытных ассистентов), к тому же то и дело путали карты погодные условия — то поднималась буря, то становилось пасмурно. Вынужденный простой актёры компенсировали, проводя время в местных кабаках. Николай Годовиков, исполнивший роль Петрухи, и Павел Луспекаев, сыгравший таможенника Верещагина, часто под воздействием алкоголя дрались с местными хулиганами.

Николай Годовиков в роли Петрухи. Фото © Wikipedia

Из-за Николая Годовикова отменили два съёмочных дня, поскольку полученные синяки не позволяли ему присутствовать в кадре. С Павлом Луспекаевым вышла другая история: в один из вечеров в дагестанском ресторане он бросился разнимать двух дерущихся, один из которых ударил его кинжалом в лицо. У актёра была повреждена бровь, и она во время съёмок боя на баркасе постоянно кровоточила. Владимир Мотыль придумал сцену, в которой от выстрела разбивается стекло и осколок ранит героя. Так травма оказалась оправданной в кадре.

Экшен-сцены и обнажёнку вырезать!

Несмотря на все трудности, свалившиеся на режиссёра и съёмочную группу, все работали в поте лица, особенно когда сроки начали поджимать, а бюджет почти иссяк. Но чиновники были настроены решительно, была даже идея положить фильм на полку, а то и вовсе уничтожить отснятую плёнку. "Белое солнце пустыни" дошло до зрителя благодаря счастливому случаю. Леонид Брежнев был большим фанатом американских вестернов, особенно он ценил фильмы с участием актёра Чака Коннорса. Генсеку регулярно поставляли на правительственную дачу новинки. Но в тот период, когда решалась судьба фильма Владимира Мотыля, с поставками вестернов случился перебой, поэтому ему отправили "Белое солнце пустыни". Фильм привёл его в восторг, он похвалил советских кинематографистов и удивлённо спросил, почему фильм ещё не вышел на экраны. Картине дали зелёный свет, уже в апреле её увидели миллионы зрителей. Люди влюбились в героев, фильм разошёлся на цитаты. Лента "Белое солнце пустыни" заняла второе место в прокате 1970 года, уступив эпопее Юрия Озерова "Освобождение".

Любовницы товарища Сухова

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни" / "Кинопоиск"

Для прекрасной половины СССР актёр Анатолий Кузнецов, исполнивший роль Сухова, моментально стал главным секс-символом 1970 года — ему писали письма, всеми правдами и неправдами доставали номер его телефона. У Кузнецова был друг, который имел внешнее сходство с актёром. Он пользовался этой привилегией и соблазнял девушек. Однажды Анатолий Кузнецов получил телеграмму от одной из них. Девушка писала, что разводится с мужем, собирает деньги для того, чтобы переехать к Кузнецову в Москву, как "они и договаривались". Актёр же не был с ней знаком и очень удивился. Когда он выяснил, откуда у этой истории ноги растут, то отчитал своего предприимчивого друга.

Счастливый талисман космонавтов

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни" / "Кинопоиск"

Ещё в советское время картина стала культовой среди космонавтов. Перед каждым полётом в космос экипаж смотрел "Белое солнце пустыни", считая, что картина приносит удачу, а товарищ Сухов заряжает своим мужеством, чувством юмора и оптимизмом и является полноценным членом экипажа. Традиция жива до сих пор. Космонавт Валерий Кубасов в одном из своих интервью поделился, что с того времени, как была заведена эта традиция, ни один из космонавтов не погиб.

Владимир Мотыль стремился сделать советский вестерн (истерн), хотя и отмечал, что у него свои методы, которые отличаются от американской школы. Тем не менее изначально в фильме было больше драк и откровенных сцен. Комиссия на просмотре чернового монтажа картины единогласно решила, что лучше всего у него выходят лирические сцены, а драки часто нелепы. Что касается клубнички, то члены комиссии потребовали её свести к минимуму. Так исчезла сцена, в которой одна из девушек раздевает другую, готовя её ко встрече с Абдуллой, а также сцена, в которой обнажённая красавица кормит Абдуллу виноградом. Владимир Мотыль был расстроен. Он считал, что таким образом он мог показать красивую жизнь бандита, которой его лишил товарищ Сухов.

Авторы Ярослав Солонин